Súťaž Slovak Press Photo má novú porotu, pravidlá i kategórie

Bratislava 29. mája (TASR) – Novú porotu i pravidlá má súťaž novinárskej fotografie Slovak Press Photo, ktorá vstupuje do 7. ročníka i s vynovenými kategóriami.Predsedom poroty sa stal Joe Klamar, slovensko-kanadský novinársky fotograf pôsobiaci v Agence France Presse (AFP) vo Viedni. Ďalšími členmi sú Maral Deghati, fotoeditorka, producentka, pedagogička a manažérka vzdelávania vo World Press Photo, Francesco Zizola, taliansky dokumentárny fotograf z fotografickej agentúry NOOR, Czarek Sokolowski, poľský novinársky fotograf pracujúci pre americkú agentúru Associated Press v Poľsku a významný český fotograf a pedagóg Jindřich Štreit. Porota pre kategóriu Krátke video bude pracovať v zložení Pavol Barabáš, slovenský dokumentarista, Petr Vavrouška, bývalý zahraničný spravodajca Českého rozhlasu a slovenský kameraman Tomáš Stanek.V tomto ročníku budú môcť slovenskí fotografi tvoriaci pre médiá prihlasovať svoje práce do kategórií: Reportáž, Aktualita, Portrét, Každodenný život, Svet umenia, Životné prostredie a príroda a Šport, ako aj do osobitnej kategórie Grant Bratislavy pod záštitou primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala.Pre slovenských i zahraničných fotografov z okolitých krajín sú určené kategórie Študenti a mladí fotografi do 25 rokov a nová kategória Dlhodobý dokument určená pre snímky rôznych fotožurnalistických žánrov dokumentujúcich rôzne oblasti života ľudí a spoločnosti v priebehu najmenej troch rokov. Medzinárodnou je aj kategória Krátke video, do ktorej sa môžu hlásiť tvorcovia krátkych aktuálnych audiovizuálnych šotov. Všetky medzinárodné kategórie sú otvorené pre autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.Novinkou v súťažných pravidlách je nový spôsob hodnotenia. Ako uviedla na utorkovej tlačovej konferencii riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová, porota vyberie štyri najlepšie práce - finalistov, spomedzi ktorých určí víťaza. Mená finalistov zverejnia najneskôr týždeň pred slávnostným vyhlasovaním výsledkov, ktoré sa uskutoční 3. októbra.povedala pre TASR Garvoldtová a upozornila na ďalšiu novinku súťaže:Súťažné fotografie budú aj v tomto roku posudzované len v elektronickej podobe. Registračný systém bude na www.slovak-press-photo.sk spustený 5. júna. Fotografi môžu prihlasovať svoje práce do 29. augusta. Medzinárodná porota bude prihlásené práce hodnotiť od 1. do 3. septembra v Bratislave.V utorok o 18.00 sa v Galérii Nadácie Slovak Press Photo v Zichyho paláci v Bratislave uskutoční vernisáž výstavy fotografickej tvorby Joea Klamara, dokumentárneho fotografa a fotoreportéra agentúry AFP a predsedu poroty Slovak Press Photo 2018.