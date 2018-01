Súťaž Výtvarné spektrum ponúkne priestor neprofesionálnym umelcom

lustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 10. januára (TASR) - Neprofesionálni výtvarníci z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce majú možnosť do konca januára poslať svoje diela do 55. ročníka postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2018. Regionálne kolo súťaže s názvom Region Art každoročne organizuje Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre.Ako informovala Zdenka Smrčeková z KOS, so svojimi dielami môžu súťažiť autori od 15 rokov.uvádzajú v propozíciách organizátori súťaže.Ako pripomenula Smrčeková, cieľom podujatia je okrem iného aj rozvíjanie záujmov a talentu neprofesionálnych výtvarníkov, oceňovanie ich výtvarných aktivít, vyhľadávanie a podpora nových výrazných talentov z radov mládeže a dospelých. Súťaž je trojstupňová a realizuje sa na úrovni regionálnej, krajskej a celoštátnej.Zúčastniť sa môžu jednotlivci, alebo členovia združení neprofesionálnych výtvarníkov.uvádzajú organizátori súťaže.