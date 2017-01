Súťažiaci zo šou Zem spieva: Folklór nie je len Lúčnica a SĽUK

Na ilustračnej snímke dievča z Ečeru sa pripravuje na vystúpenie detských folklórnych súborov. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Bratislava 27. januára (TASR) - Spev, tanec a hra na hudobné nástroje čaká divákov verejnoprávnej Jednotky v sobotu 28. januára v hlavnom vysielacom čase. So začiatkom o 20.25 h spustí RTVS premiéru pôvodného formátu folklórnej šou Zem spieva. V historicky prvej televíznej súťaži, ktorú pomenovali na počesť fotografa a režiséra, folkloristu a etnografa Karola Plicku, sa predstaví a bojovať o víťazstvo bude 63 účinkujúcich, amatérskych súborov a jednotlivcov.Krásu slovenského folklóru bude v projekte reprezentovať aj skupina mladých tanečníkov združených pod názvom Kumšt. "uviedla pre TASR Lucia Schmidtová. Dievčina odetá v kroji Dobrá Niva je členkou tanečnej skupiny, ktorá do šou postúpila spomedzi 350 účastníkov (súborov a jednotlivcov) na vlaňajších kastingoch v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Kumšt vznikol v novembri 2013 v Bratislave, v súčasnosti má 20 aktívnych členov. Všetci tanečníci sú bývalými členmi vysokoškolských folklórnych súborov, ktorí sa aj po ukončení štúdia rozhodli venovať svojmu koníčku naďalej.Nový televízny formát Zem spieva, s ktorým sa budú diváci stretávať každú sobotu večer počas desiatich týždňov, tvorí sedem štúdiových epizód, dve semifinálové kolá a finále. V absolútnom finále už nebude mať rozhodujúce slovo odborná porota, víťaza určia diváci sms hlasovaním. V každej epizóde sa predstaví deväť súťažiacich súborov alebo jednotlivcov, po troch zástupcoch bude mať západné, stredné a východné Slovensko. V šou nebudú chýbať známe osobnosti. Tie v úlohe lokálpatriotov zavedú divákov do viacerých kútov Slovenska, s ktorými sú spojení a tam predstavia "svojich" účinkujúcich. V prvej epizóde sa ako lokálpatrioti predvedú Michal Hudák, Elena Vacvalová a Matej "Sajfa" Cifra. Pódiové vystúpenia súťažiacich folkloristov vyhodnotí porota, v ktorej sa stretli odborníci na folklórny spev, tanec a hudbu Alžbeta Lukáčová, Lenka Konečná, Barbora Morongová, Vladimír Michalko a Samuel Smetana. Na moderátorskom poste dostali zelenú nové tváre - mladé talenty zo zoskupenia S hudbou vesmírnou.