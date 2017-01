Svadobné dni v Nitre predstavia najnovšie trendy svadobného dizajnu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 15. januára (TASR) – Tohtoročnú výstavnícku sezónu na nitrianskom výstavisku otvoria Svadobné dni a Beauté, všetko pre dokonalú svadbu. Uskutoční sa od 20. do 21. januára a sprevádzať ju bude množstvo sprievodných akcií a súťaží.“ informoval hovorca výstaviska Martin Lužbeťák. Vystihnúť prvky na základe témy a zakomponovať ich do svojich modelov bude úlohou súťažiacich v rámci súťaže Naj nevesta. Kadernícke a vizážistické umenie predstaví takmer 40 súťažných tímov.Cukrári zosobnia svoje poznatky, zručnosť, fantáziu a predovšetkým lásku k remeslu v prezentácii Svadobná torta od skutočných majstrov. Súťažné torty bude porota posudzovať podľa toho, ako sa tvorcom podarí splniť prvky prírodnej krásy. V príprave najkrajšej svadobnej kytice si zmerajú sily talentovaní floristi. Súťaž je určená profesionálnym floristom a študentom stredných odborných škôl so zameraním na floristiku. Návštevníci budú mať možnosť vidieť, akým smerom sa bude v celom nasledujúcom roku uberať dizajn kvetinovej výzdoby. Druhý deň výstavy bude sprevádzať špeciálny sprievodný program. Pripravené sú módne prehliadky svadobných salónov a návrhárov. Zhruba 30 súťažných kytíc sa dočká vyhodnotenia o najkrajšiu z nich.