Švajčiari hlasujú v referende o ukončení využívania jadrovej energie

Na snímke volič hlasuje v referende. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 21. mája (TASR) - Referendum o stratégii postupného ukončenia využívania jadrovej energie sa dnes koná vo Švajčiarsku. Zákaz výstavby nových jadrových elektrární je zahrnutý do novelizovaného zákona o energetike, ktorý chce švajčiarska vláda nechať schváliť v ľudovom hlasovaní. Sľubuje tiež väčšiu podporu obnoviteľných zdrojov energie.Päť existujúcich jadrových elektrární v krajine by malo ostať v prevádzke dovtedy, pokým to bude bezpečné. Konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP) je proti takémuto návrhu a varuje pred výrazným zvyšovaním účtov za elektrinu.V niektorých z kantónov dnes prebiehajú aj regionálne referendá. V Zürichu napríklad voliči rozhodujú, či by sa školáci mali v budúcnosti učiť druhý cudzí jazyk až na vyššom stupni vzdelávania. V Bazileji sa hlasuje o cyklistickom chodníku okolo Starého mesta. V Kantóne Uri zasa navrhujú zrušenie drahých vodičských kurzov.V celoštátnom referende môže hlasovať približne 5,3 milióna voličov. Účasť na plebiscitoch v krajine zriedka prekročí 50 percent. Hlasovacie miestnosti uzavrú už na poludnie, až 90 percent Švajčiarov však hlasy odovzdáva poštou.