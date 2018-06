Švajčiari na MS dokázali mentálnu silu obratom Shaqiriho v 90. minúte

Švajčiarsky hráč Granit Xhaka oslavuje svoj vyrovnávajúci gól v zápase základnej E-skupiny MS 2018 vo futbale Srbsko - Švajčiarsko v Kaliningrade 22. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kaliningrad 23. júna (TASR) - Húževnatosť a víťazná mentalita boli mocné zbrane futbalistov Švajčiarska v piatkovom zápase na 21. MS proti Srbsku. Hoci už od 5. minúty prehrávali, v druhom polčase nepriaznivý vývoj zvrátili a sladké víťazstvo 2:1 zariadil stredopoliar Xherdan Shaqiri v 90. minúte. V tabuľke E-skupiny majú Švajčiari na druhom mieste rovnako štyri body ako líder z Brazílie. Srbi sú s troma bodmi tretí, bezbodová Kostarika na poslednej priečke je už von z postupovej hry.V Kaliningrade sa vkonfrontácii hral zaujímavý futbal plný osobných súbojov vo vysokom tempe. Srbi v prvom zápase na MS zvíťazili 1:0 nad Kostarikou a dobrú náladu im vylepšil v 5. minúte Aleksandar Mitrovič, ktorý hlavou otvoril skóre. Výber trénera Mladena Krstajiča pôsobil veľmi dobre, aj v ďalšom priebehu dokázal súpera pritlačiť a vytvoriť si šance, v koncovke už však nebol tak úspešný. Mužstvo švajčiarskeho kouča Vladimira Petkoviča pôsobilo neefektívne, všetko sa ale zmenilo po prestávkovom príhovore trénera v kabíne.povedal pre web FIFA Petkovic.Už proti favorizovanej Brazílii (1:1) Švajčiari ukázali nezlomnú vôľu a dokázali zabodovať. Víťaznú mentalitu naplno predviedli proti Srbom.dodal. V rovnakom duchu hodnotil súboj Hráč zápasu Xherdan Shaqiri, ktorý po ukážkovom brejku v 90. minúte rozhodol o triumfe:Srbi sa dostali do zložitej situácie. Ak by udržali vedenie, mohli mať už postup do osemfinále v suchu, ale teraz budú hrať o všetko proti 5-násobným majstrom sveta.povedal Krstajič.Srbi najbližšie nastúpia v stredu 27. júna v Moskve proti Brazílii o 20.00 SELČ, Švajčiari v rovnaký deň i čas v Nižnom Novgorode proti už eliminovanej Kostarike.