Švajčiari na MS zdolali Srbov, na konci rozhodol Shaqiri

E-skupina, 2. kolo:



Srbsko - Švajčiarsko 1:2 (1:0)



Góly: 5. Mitrovič - 52. Xhaka, 90. Shaqiri. ŽK: Milinkovič-Savič, Milivojevič, Matič, Mitrovič - Shaqiri. Rozhodcovia: Brych - Borsch, Lupp (všetci Nem.), 33.167 divákov



Srbsko: Stojkovič - Ivanovič, Milenkovič, Tošič, Kolarov - Matič, Milivojevič (81. Radonjič) - Tadič, Milinkovič-Savič, Kostič (64. Ljajič) - Mitrovič



Švajčiarsko: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Džemaili (73. Embolo), Zuber (90.+3 Drmič) - Seferovič (46. Gavranovič)



Tabuľka E-skupiny:



1. Brazília 2 1 1 0 3:1 4



2. Švajčiarsko 2 1 1 0 3:2 4



---------------------------------



3. Srbsko 2 1 0 1 2:2 3



4. Kostarika 2 0 0 2 0:3 0



Kaliningrad 22. júna (TASR) - Futbalisti Švajčiarska zvíťazili v piatkovom zápase E-skupiny MS v Kaliningrade nad Srbskom 2:1. V tabuľke im patrí druhé miesto so 4 bodmi, na čele je tiež štvorbodová Brazília. Srbi sú s troma bodmi tretí, bezbodová Kostarika na poslednej priečke je už von z postupovej hry.Skóre na štadióne v Kaliningrade otvoril v 5. minúte hlavou Aleksandar Mitrovič, v druhom polčase vyrovnal Granit Xhaka a v 90. minúte rozhodol o triumfe Švajčiarov Xherdan Shaqiri. Srbi najbližšie nastúpia v stredu 27. júna v Moskve proti Brazílii o 20.00 SELČ, Švajčiari v rovnaký deň i čas v Nižnom Novgorode proti už eliminovanej Kostarike.Švajčiari nastúpili v rovnakej zostave ako proti Brazílii, Srbi urobili jednu zmenu, keď Ljajiča nahradil Kostič. Ako prví ohrozili bránku súpera Švajčiari, ale strela Xhaku išla tesne vedľa. V 5. minúte najprv nádejnú hlavičku Mitroviča zlikvidoval brankár Sommer, ale o pár okamihov už kapituloval. Zuber zbytočne stratil loptu na ľavej strane, Tadič výborne nacentroval a našiel Mitroviča, ktorý opäť hlavou už nezaváhal a otvoril skóre. Oba tímy hrali aktívne, nešpekulovali a snažili sa o kolmé akcie. V 10. minúte po zaváhaní Ivanoviča takmer pri rohovej zástavke nasledoval center do šestnástky, kde v dobrej pozícii Džemaili pálil vedľa. Aktívny Mitrovič v 19. minúte predviedol parádu, presný center Ivanoviča si stlmil na prsiach a skúsil to nožničkami, no lopta letela nad bránku. Po polhodine Zuber našiel pekne nabiehajúceho Džemailiho, no brankár Stojkovič ho vychytal. Na konci polčasu opäť pritlačili Srbi, v 43. minúte nestačil prudký center usmerniť na zadnej žrdi Matič a v nadstavenom čase po sklepnutí od Milinkoviča-Saviča jedovatá strela Tadiča išla tesne nad.V 51. minúte opäť hlavičkoval agilný Mitrovič, ale tesne nad a vzápätí udrelo na druhej strane. Švajčiari predviedli rýchlu akciu, Shaqiriho pokus ešte obrana zblokovala, ale následnú strelu perfektne zarotoval do siete Xhaka. Zaskočení Srbi mohli opäť inkasovať v 58. minúte, ale Shaqiriho zakrútená strela trafila len žrď. O desať minút prudko centroval cez celú päťku Kolarov, ale Mitrovičovi chýbali dva kroky. Stále vo vysokom tempe sa oba tímy pokúšali strhnúť víťazstvo na svoju stranu aj v záverečnej desaťminútovke. Rozhodnúť mohol Gavranovič, ale vo výbornej, zrejme však ofsajdovej pozícii trafil slabo. Keď to už vyzeralo ne deľbu bodov, v 90. minúte sa rozbehol z vlastnej polovice do bleskurýchleho brejku Shaqiri a šikovnou strelou rozhodol o triumfe Helvétov.