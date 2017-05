Švajčiari porazili Čechov a obsadili v tabuľke B-skupiny druhé miesto

Švajčiarsky hráč Suri Reto (vzadu) oslavuje so spoluhráčom Dominikom Schlumpfom druhý gól do bránky Česka v zápase B-skupiny Česko - Švajčiarsko na MS 2017 v hokeji v Paríži 16. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Česko - Švajčiarsko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 35. Červenka (Pastrňák, Šulák) - 2. Praplan (Diaz), 29. Suri (Kukan, Schlumpf), 53. Brunner (Richard, Marti). Rozhodcovia: KUBUŠ (SR), Linde (Švéd.) – Deďuľa (Biel.), Sormunen (Fín.), vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 4531 divákov.



Česko: Mrázek - Šimek, Gudas, Krejčík, Jeřábek, Rutta, Kempný, Kundrátek, Šulák - Voráček, Plekanec, Sobotka - Pastrňák, Kovář, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - Zohorna, Hanzl, Horák



Švajčiarsko: Schlegel - Diaz, Marti, Schlumpf, Kukan, Loeffel, Genazzi - Herzog, Ambühl, Malgin - Suri, Haas, Praplan - Bodenmann, Richard, Brunner - Schäppi, Suter, Rüfenacht

Tabuľka B-skupiny:

Paríž 16. mája (TASR) - Švajčiarski hokejoví reprezentanti zdolali vo svojom záverečnom zápase v parížskej B-skupine MS Česko 3:1. "Helvéti" sa tak cez svojho súpera dostali na druhú priečku tabuľky, ktorú im už nikto nevezme.B-skupinu vyhrali už v predstihu Kanaďania, do štvrťfinále spolu s nimi idú druhí Švajčiari. O konečnom poradí ďalších postupujúcich Fínska a Česka rozhodla až večerná repríza vlaňajšieho finále "Suomi" s Kanadou. Istotu zostupu malo už dávnejšie Slovinsko.Švajčiari mali výborný vstup do zápasu a už v 2. minúte sa ujali vedenia. Diaz vypálil z pravej strany, puk sa odrazil od jedného z Čechov k Praplanovi a ten ho zasunul za dezorientovaného Mrázka - 0:1. "Helvéti", ktorí nechali odpočívať viacerých dôležitých hráčov, boli aktívnejší aj v ďalších minútach úvodného dejstva. Česi mali najväčšiu príležitosť počas presilovky, keď sa puk snažili pretlačiť za Schlegela Kovář i Birner, ale neuspeli. Ďalšiu tutovku Švajčiarov mal v 13. minúte Malgin, ale samostatný únik nezakončil druhým gólom.V 25. minúte mali Švajčiari prečíslenie 4 proti 2, ale proti Mrázkovi nepochodil ani Herzog. Česká obrana stála na slabých základoch a o minútu neskôr prišlo k ďalšiemu brejku 2 na 1, opäť vynikol český gólman. V 29. minúte však poslal delovku od modrej Suri, Mrázek si na puk siahol, no vypadol mu z lapačky a skončil v bránke - 0:2. Aj v ďalších minútach boli aktívnejší Švajčiari, ktorí bojovali o konečné 2. miesto v skupine na úkor svojho súpera. Česi odpovedali až v 35. minúte, druhá formácia si vytvorila tlak, Pastrňák posunul napravo voľnému Červenkovi a ten poslal puk ponad ležiaceho Schlegela - 1:2.V 46. minúte napálil žŕdku Loeffel. Mierny tlak Čechov v ďalších minútach nepremenili na gól Pastrňák ani Zohorna a tak zasvietilo svetlo nad druhou bránkou. K odrazenému puku sa dostal Brunner, ktorý okamžite vystrelil a Mrázek nestihol zasiahnuť - 1:3. Česi v závere odvolali brankára, ale gól sa im už streliť nepodarilo.1. Kanada 6 5 0 1 0 27:8 16*2. Švajčiarsko 7 3 2 2 0 22:14 15*3. Česko 7 3 2 0 2 23:14 13*4. Fínsko 6 2 2 1 1 18:17 11*---------------------------------------5. Francúzsko 7 2 2 0 3 23:19 106. Nórsko 7 2 0 2 3 13:19 87. Bielorusko 7 2 0 1 4 15:27 78. Slovinsko 7 0 0 1 6 13:36 1*** - istý postup** - istý zostup/Legenda: zápasy, víťazstvá v riadnom hracom čase, víťazstvá po predĺžení alebo nájazdoch, prehry po predĺžení alebo nájazdoch, prehry v riadnom čase, skóre, body/