Švajčiari sú aj naďalej ochotní platiť za verejnoprávne médiá

Bern 19. januára (TASR) - Najnovšie prieskumy verejnej mienky vo Švajčiarsku naznačujú, že tamojší obyvatelia sú aj naďalej ochotní platiť poplatky za verejnoprávnu televíznu a rozhlas. Ročne ide o sumu vo výške 451,10 CHF (383,98 €) za domácnosť, informovala agentúra AP.Referendum v tejto záležitosti sa vo Švajčiarsku uskutoční 4. marca, dodala AP, podľa ktorej bude tento plebiscit Európou ostro sledovaný.Z výsledkov prieskumu agentúry Tamedia, ktoré boli zverejnené v piatok, vyplýva, že 59 percent respondentov nesúhlasí s návrhom zrušiť súčasný systém financovania verejnoprávnych médií. Návrh zákona by podporilo 40 percent opýtaných.Prieskum sa uskutočnil 15. januára, zúčastnilo sa na ňom vyše 15.000 potenciálnych voličov a pripúšťa štatistickú chybu 1,1 percenta.Pre návrh, o ktorom sa v referende bude hlasovať, sa vžil názov No Billag - podľa inštitúcie, ktorá poplatky za verejnoprávne médiá vyberá.Podporovatelia návrhu tvrdia, že ročný príspevok na fungovanie verejnoprávnych médií je privysoký, oponenti návrhu zasa upozorňujú, že jeho zníženie by mohlo vo viacjazyčnom Švajčiarsku ohroziť dôležitú verejnú službu.