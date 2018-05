Švajčiarov posilnia Josi a Fiala z Nashvillu

Brankár Nashville Predators Pekka Rinne (vľavo) a jeho spoluhráč Roman Josi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 12. mája (TASR) - Švajčiarska hokejová reprezentácia doplnila na súpisku pre MS dvojicu hráčov Nashvillu Predators - Romana Josiho a Kevina Fialu. Do dejiska šampionátu priletia v nedeľu ráno.Pre kapitána Nashvillu Josiho to bude už siedmy šampionát. Na Škandináviu má veľmi dobré spomienky, keď ho v roku 2013 v Štokholme vyhlásili za najužitočnejšieho hráča turnaja a svoj tím doviedol k historickej striebornej medaile. V drese "predátorov" odohral dvadsaťsedemročný rodák z Bernu už svoju siedmu sezónu, v ktorej nazbieral 53 bodov za 14 gólov a 39 asistencií. S priemerom 24:48 odohraných minút na zápas bol Josi najvyťaženejším hráčom Nashvillu. V 13 zápasoch play off si pripísal 4 body za 4 prihrávky.Dvadsaťjedenročný Fiala sa na majstrovstvách sveta predstaví po tretí raz. V NHL odohral svoju prvú kompletnú sezónu v prvom tíme Predators, v ktorej absolvoval 80 zápasov a zaknihoval 48 bodov (23+25). V play off nazbieral 4 body za tri presné zásahy a asistenciu.Obaja by Helvétom mali pomôcť už v nedeľňajšom zápase so Švédskom. Švajčiarom patrí po odohraní štyroch zápasov základnej skupiny postupová štvrtá priečka s náskokom dvoch bodov na piate Slovensko.