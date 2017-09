Švajčiarska pošta skúša nové spôsoby doručovania zásielok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 9. septembra (TASR) - Švajčiarska pošta bude po ročnom testovaní pokračovať v projekte využívania robotických vozíkov, ktoré budú uľahčovať prácu jej doručovateľom zásielok.Od jesene minulého roka najazdili tisícky kilometrov a skúšobne doručili takmer 200 zásielok. V nadchádzajúcom období bude ich hlavným poľom pôsobnosti centrum Zürichu.Vozíky budú doručovať tovar zákazníkom obchodného domu Jelmoli. Roboty im v dohodnutý čas privezú novú košeľu, topánky či nápoje. Rýchlosťou približne šesť kilometrov za hodinu budú smerovať po chodníku k cieľu, bez ťažkostí sa vyhnú ľuďom aj ich štvornohým priateľom.Krátko pred príchodom na uvedenú adresu dostane zákazník esemeskou kód, ktorý mu umožní, aby sa dostal do nákladného priestoru vozíka. Server americkej televíznej stanice CNN uviedol, že dopravné zariadenie by mohlo doručovať aj lieky. Cestu dlhšiu ako 6,5 kilometra zatiaľ nezvládnu.Kým v skúšobnom období sa riešili najmä technické otázky činnosti robotických vozíkov, teraz je podľa webu Swiss Post ich začlenenie do dodávateľských reťazcov.Časom sa vedenie švajčiarskej pošty rozhodne, či roboty bude využívať stále. Zdôraznilo však, že príklon k automatizácii svojich služieb neznamená, že bude obmedzovať činnosť poštárov a poštárok.Vedenie však chce, aby pošta zostala na špičke využívania nových technologických trendov. Testuje aj ďalšie spôsoby progresívneho doručovania zásielok. Listy a menšie balíky sa onedlho budú skúšobne dostávať k adresátom dronmi.