Švajčiarski manažéri zarábajú najviac v Európe

Zürich 29. apríla (TASR) - Akcionári aj zamestnanci sú vždy nahnevaní, keď firmy rozdeľujú členom vedenia vysoké bonusy. Nemeckí manažéri sú však v porovnaní so švajčiarskymi kolegami skôr v pozícii skromného príbuzného. No aj tam už firmy narážajú na odpor.Neobvyklý počet akcionárov technologického koncernu ABB (až 40 %) na valnom zhromaždení hlasoval proti plánovanej veľkorysej odmene pre manažérov. V tradičnom švajčiarskom podniku Georg Fischer dokonca akcionári akékoľvek bonusy odmietli.Vo veľkobanke Credit Suisse sa o rozruch postarali poradcovia, ktorí investorom radia, ako využívať svoje hlasovacie práva. Najprv prinútili dozornú radu znížiť už zverejnené návrhy odmien, aby napokon odmietli aj menej veľkorysý kompromis.Čo vedie akcionárov k takýmto rozhodným krokom?kritizuje banky denník Neue Züricher Zeitung.Vo Švajčiarsku sa oplatí byť šéfom koncernu. V roku 2015 tu šéfovia najväčších európskych spoločností zarobili v priemere 7,7 milióna eur. Podľa konzultačnej spoločnosti Willis Towers Watson sa tak švajčiarski manažéri ocitli na prvom mieste európskeho rebríčka, po nich nasledujú Španielsko, Británia a Nemecko.Podľa poradenskej spoločnosti Kienbaum mohli topmanažéri vo Švajčiarsku vlani len na bonusoch zarobiť takmer 80.000 eur ročne, kým v Nemecku išlo o sumu 31.000 eur. Členovia najvyššieho vedenia mohli počítať s miliónovými sumami.Veľké rozdiely našli odborníci aj medzi prezidentmi dozorných rád. Konzultačná spoločnosť HKP vypočítala, že kým v Nemecku išlo v priemere o 386.000 eur, vo Švajčiarsku sa príjmy pohybovali v rádoch miliónov eur. Ako príklad uvádza šéfa dozornej rady Deutsche Bank Paula Achleitnera, ktorý vlani získal 800.000 eur. Naproti tomu Axel Weber zo švajčiarskej UBS si prilepšil až o päť miliónov eur. Argumentuje sa pritom, že vo Švajčiarsku je predsedníctvo v dozornej rade práca na plný úväzok a s vyššou pracovnou záťažou.Manažéri však v súčasnosti stoja oveľa viac v centre pozornosti než pred 15 rokmi, hovorí Christoph Lütge, profesor hospodárskej etiky na Technickej univerzite Mníchov. Dokonca aj vtedy, ak sú bonusy ukotvené v zmluvách, nemôžu sa na ne spoliehať a musia sa postaviť zoči-voči verejnosti.hovorí Lütge.Podľa analýzy Univerzity Bamberg prehnané bonusy poškodzujú aj klímu vo firmách.Ako dôvod uvádza fakt, že príjmy predstavenstiev v rokoch 1987 až 2010 reálne stúpli o 624 %, kým reálne hrubé mzdy zamestnancov klesli o 4 %.To má aj politickú dimenziu, varuje Lütge.Firmy sa preto musia postarať o to, aby sa táto frustrácia nerozrastala. Vysoké bonusy sú v poriadku, ak ide o odmenu za dobré výkony.varuje Lütge.