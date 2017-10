Švajčiarski výskumníci našli v mede z celého sveta zvyšky pesticídov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Doboš Foto: TASR - Tomáš Doboš

Ženeva 6. októbra (TASR) - Švajčiarski výskumníci testovali medové vzorky z celého sveta a zistili, že tri štvrtiny z nich obsahovali bežný druh pesticídov.Vedci uviedli, že aj keď ich obsah v mede bol nízky, nedosahoval úroveň, ktorá by škodila ľuďom, ich prítomnosť vyvoláva veľké obavy o včely.Švajčiarski experti testovali asi 200 vzoriek medu. Až 75 % z nich obsahovalo aspoň jeden z piatich druhov insekticídov nazývaných neonikotinoidy. Výsledky publikovali vo štvrtok (5.10.) v časopise Science.Počet včiel a iných opeľovačov už viac ako 10 rokov klesá. Odborníci to pripisujú kombinácii viacerých faktorov, ako sú pesticídy, parazity, choroby, zmeny klímy a nedostatočná rôznorodosť pestovaných plodín.Ďalší odborníci zase tvrdia, že švajčiarska štúdia je príliš malá na to, aby sa z nej dali urobiť všeobecné závery.