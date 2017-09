Švajčiarsko má v kvalifikačnej tabuľke plný počet bodov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Budapešť 4. septembra (TASR) - Dej B-skupiny kvalifikácie o postup na futbalové majstrovstvá sveta 2018 do Ruska smeruje k rozuzleniu 10. októbra v Lisabone. Stretnú sa tam domáce Portugalsko a Švajčiarsko, ktoré má po ôsmich kolách na čele tabuľky plný počet bodov. Portugalsko nazbieralo o tri menej a o tri dni skôr potrebuje zdolať Andorru, na Švajčiarsko ešte pred meraním síl s úradujúcimi majstrami Európy čaká Maďarsko.Práve to bolo v Budapešti nedeľnou prekážkou Portugalska. Hostia zvíťazili najtesnejšie 1:0 zásluhou gólu Andreho Silvu krátko po zmene strán. Na rozhodujúci zásah centroval Cristiano Ronaldo, ktorý tentoraz nerozšíril svoju zbierku reprezentačných gólov. Na konte ich naďalej má 78 v 147 vystúpeniach. Silva dosiahol deviaty gól iba v pätnástom stretnutí v najcennejšom drese.Maďari dohrávali v početnej nevýhode už od 30. minúty po vylúčení Tamása Priskina. Bývalý hráč ŠK Slovan Bratislava zasiahol vo výskoku lakťom do tváre Pepeho.citovala agentúra AP portugalského trénera Fernanda Santosa.Jeho zverenci zaostávajú za čelom tabuľky o tri body, keďže Švajčiari uspeli v Lotyšsku 3:0 a zdolali Portugalcov v úvodnom dueli skupiny. Haris Seferovič otvoril skóre svojím štvrtým gólom v tomto kvalifikačnom cykle, víťazstvo potvrdili Blerim Džemaili a Ricardo Rodriguez. Džemaili skóroval v druhom dejstve a odčinil tým nepremenený pokutový kop z 31. minúty.povedal Džemaili na oficiálnej webstránke Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).