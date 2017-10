Švajčiarsko vyhostí brata útočníka z Marseille do Tuniska

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bern 10. októbra (TASR) - Dve osoby, ktoré v nedeľu zadržali pre možnú spojitosť s nedávnym útokom vo francúzskom Marseille, vyhostia do Tuniska. Podľa spresnených informácií ide o pár, pričom muž je bratom útočníka z Marseille, informoval dnes švajčiarsky Federálny úrad pre políciu (fedpol).Oboch zaistili v nedeľu večer na základe medzinárodného zatykača na švajčiarsko-talianskej hranici a uvalili na nich vyhosťovaciu väzbu.Podľa švajčiarskych úradov predstavujú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť krajiny, konštatuje sa v zdôvodnení policajného preventívneho opatrenia. Informovalo o tom internetové vydanie denníka Blick i švajčiarska verejnoprávna televízia SRF.Hovorkyňa spomínaného švajčiarskeho úradu uviedla, že nie je jasné, či mal zadržaný muž niečo do činenia s útokom nožom v Marseille z 1. októbra, ktorého obeťami sa stali dve mladé ženy. Avšak zahraničné policajné zložky vedia o jeho kontaktoch s džihádistickou teroristickou organizáciou. Oboch zadržaných Švajčiarsko vyhostí do Tuniska, dodala.Už v sobotu zadržali v talianskej Ferrare iného útočníkovho brata, ktorý zrejme nesie zodpovednosť za radikalizáciu marseillského atentátnika zastreleného vojakmi. Tento brat - Anis Hanachi - sa podľa informácií talianskych bezpečnostných zložiek pripojil k Islamskému štátu (IS). V súčasnosti je vo väzenskom zariadení v Bologni. Taliansko by Tunisana, ktorý odmieta spoluprácu s talianskymi vyšetrovateľmi, malo v krátkom čase vydať na trestné stíhanie do Francúzska.K marseillskému útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.