Švajčiarsky frank oslabuje zrejme pod vplyvom poklesu rubľa

Zürich 15. apríla (TASR) - Švajčiarsky frank oslabuje. Na jeho devízovom trhu a trhu s obligáciami v Zürichu zavládla nervozita. Príčinou problémov by malo byť Rusko.Analytici si kladú otázku, ako je to vlastne s platnosťou názoru, že krajina je bezpečným prístavom v období neistých politických časov.V minulých dňoch výnosnosť dvojročných štátnych dlhopisov vzrástla z mínus 1,01 % na plus 0,94 %. Zvláštne je, že sa porovnateľné kurzové zmeny nepozorovali pri úročení 5-ročných a 10-ročných dlhopisov.V Zürichu a Londýne sa predpokladá, že švajčiarsky finančný trh je teraz pod silným vplyvom oslabeného rubľa. Prevládajú obavy o kurzový vývoj ruského trhu s cennými papiermi. Okrem toho ruskí vlastníci švajčiarskych podnikov pociťujú dôsledky protiruských sankcií. Obchodníci tým odôvodňujú aj slabosť švajčiarskeho franku.uviedla Swissqoute Bank.