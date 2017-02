Švarný odchádza zo Slovana: Miesto Nitry zamieril do Fínska

Ivan Švarný ešte v drese Slovana. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. februára (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Ivan Švarný dohrá sezónu vo fínskom Kärpäte Oulu. Po utorňajšom zápase jeho Slovana v KHL proti Medveščaku Záhreb (5:4 pp) na druhý deň odletel do nového pôsobiska, informovalo stredajšie vydanie denníka Plus Jeden Deň.Obranca "belasých" sa s Fínmi dohodol veľmi rýchlo, dal im prednosť pred majstrovskou Nitrou.citoval denník Plus Jeden Deň reprezentačného zadáka.