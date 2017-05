Švarný pokračuje v Slovane Bratislava, podpísal dvojročný kontrakt

Ivan Švarný, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Ivan Švarný pokračuje v Slovane Bratislava. S vedením tímu KHL sa v utorok dohodol na novom dvojročnom kontrakte. Informovala oficiálna stránka tímu.Tridsaťdvaročný bek pôsobil v drese "belasých" aj v predchádzajúcej sezóne, no po tom, čo Slovan nepostúpil do play off, dohral ročník vo fínskom Kärpäte Oulu. Za bratislavský tím nastúpil na 55 duelov a nazbieral 11 bodov (3+8), na severe Európy odohral aj s play off dokopy 12 zápasov a zaznamenal dve asistencie.Švarný odohral za Slovan celkovo už štyri sezóny, pričom tri z nich v KHL. V nej si zahral aj v dresoch Medveščaku Záhreb a Dinama Minsk. Má skúsenosti s nižšími zámorskými súťažami a pôsobil aj v rodnej Nitre a českej lige. Reprezentoval na štyroch svetových šampionátoch. Tohtoročný v Nemecku a Francúzsku mu ušiel kvôli chorobe.Slovan má momentálne pod zmluvou dvanásť hráčov. Brankára Barryho Brusta, obrancov Švarného, Michala Sersena, Andreja Meszároša, Mateja Pokorného a Patrika Bačíka a útočníkov Michala Hlinku, Denisa Pätoprstého, Borisa Sadeckého, Pavla Skalického, Andreja Šťastného a Čecha Jana Buchteleho.