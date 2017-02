Švarný sa pozvánke potešil, sezónu by si chcel predĺžiť v ďalšom klube

Vpravo Ivan Švarný Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 7. februára (TASR) - Ivan Švarný sa dostal do nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na Slovakia Cup na poslednú chvíľu. Pôvodne dostal od reprezentačného trénera voľno, aby bol k dispozícii Slovanu Bratislava na dôležité záverečné zápasy v boji o play off KHL. "Belasí" však už nemôžu postúpiť a tak uvoľnili skúseného obrancu pre potreby národného tímu.povedal na utorňajšom zraze vo svojom rodnom meste.Slovan prišiel definitívne o play off po vysokej piatkovej prehre s Viťazom Podoľsk 1:6. Náročné ťaženie "belasých" v posledných dueloch KHL zanechalo na Švarnom svoje stopy.neváhal s odpoveďou na reprezentačnú pozvánku.V jeho prípade zavážil aj fakt. že po dlhých rokoch sa uskutoční reprezentačný turnaj v jeho rodnej Nitre.Z pohľadu diváka si vyskúšal atmosféru nitrianskeho zimného štadióna pri nedávnom derby s Košicami.zaželal si. Aj on prišiel do národného tímu s cieľom vyhrať a potešiť fanúšikov.Je možné, že pre Švarného sa prebiehajúca klubová sezóna neskončí ani po závere základnej časti KHL. O jeho služby prejavilo záujem viacero klubov, verejne zatiaľ Nitra. Skúsený bek však zatiaľ nevie, či v nej zakotví.O aké ide, zatiaľ neprezradil, no zdôraznil, že za Slovan by mal odohrať záverečné dva duely s Medveščakom Záhreb.dodal.