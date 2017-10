Svätý Jur pripravuje výstavbu dopravného terminálu

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 16. októbra (TASR) – Mesto Svätý Jur hľadá dodávateľa výstavby dopravného terminálu, ktorý bude prestupným bodom vlakovej, autobusovej, osobnej a cyklodopravy pred vstupom do Bratislavy. Výzvu na predkladanie ponúk dnes zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).Odhadovaná hodnota zákazky je 537.624 eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 13. novembra 2017, rozhodujúcim kritériom v súťaži je cena.Terminál sa bude nachádzať v juhozápadnej časti mesta v blízkosti železničnej zastávky. Predmetom obstarávania je zriadenie prestupného dopravného terminálu, vytvorenie parkoviska s kapacitou 58 miest pre osobné autá a dva autobusy a osadenie cyklostojanov v tesnej blízkosti železničného nástupiska.uvádza sa v oznámení. Doplniť ho má mobiliár vo forme lavičiek, odpadkových košov a zastrešených cyklostojanov. Súčasťou dopravného riešenia sú aj priečne pešie prepojenia s bezbariérovými priechodmi pre chodcov.Mesto zrealizuje dopravný terminál s pomocou eurofondov, nenávratný finančný príspevok získalo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). S realizáciou by mali začať na jar.Miestom, na ktorom bude stáť terminál, prechádza cyklotrasa Jurava, ktorá spája okolité obce. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) už avizoval, že z dôvodu vysokého záujmu o dopravu vlakom je v pláne využiť aj shuttle bus, ktorý by zvážal priamo na terminál ľudí zo Slovenského a Chorvátskeho Grobu.Z eurofondov chce kraj postaviť i ďalšie prestupné terminály v okolí hlavného mesta SR Bratislavy, napríklad v Šenkviciach, Bernolákove či Plaveckom Štvrtku.