ŠVECOVÁ: Šéfom Súdnej rady by mal byť sudca s dôverou väčšiny sudcov

Na snímke predsedníčka Daniela Švecová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) – Do čela slovenskej justície by sa mal postaviť sudca, ktorý má dôveru drvivej väčšiny slovenských sudcov. Deň pred prvým - volebným zasadnutím Súdnej rady vo štvrtom volebnom období to vyhlásila predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Daniela Švecová.uviedla Švecová v tlačovej správe Najvyššieho súdu.Podľa predsedníčky NS SR pritom treba rešpektovať, že Súdna rada je tvorená z členov ustanovených zástupcami jednotlivých zložiek moci v štáte.domnieva sa.V utorok (11.7.) zasadne Súdna rada po prvý raz vo svojom štvrtom volebnom období. Na programe má voľbu nového predsedu, ktorý nahradí doterajšiu predsedníčku Janu Bajánkovú. Členovia rady v obmenenom zložení budú voliť aj nového podpredsedu.“ informovala dnes Patrícia Némethová z tlačového oddelenia rady. Pripomenula, že kandidatúra môže byť navrhnutá aj priamo na zasadnutí rady.Súdna rada sa tento rok personálne obmieňa, 11. júla v nej po prvý raz zasadne osem nových zástupcov sudcov, ktorí vzišli z májových volieb. Kandidovať už nemohla Bajánková ani súčasný podpredseda rady Ján Vanko, ktorí sudcov zastupovali po dve volebné obdobia.Počas volebného zasadnutia bude rada nekompletná, parlament totiž zatiaľ nezvolil náhradu za Alenu Šiškovú, ktorej funkčné obdobie uplynulo 28. júna. Čakať sa nebude ani na jesennú obmenu dvoch zástupcov vlády v rade, po ktorej bude tohtoročná personálna obmena dokončená.Najviac hlasov v májových voľbách ôsmich členov Súdnej rady získal Miloš Kolek z Krajského súdu v Prešove, ktorého podporilo 677 sudcov. Na druhom mieste skončila sudkyňa Najvyššieho súdu Lenka Praženková (672 hlasov). Aj doterajšia predsedníčka Jana Bajánková z Najvyššieho súdu v rade zastupovala sudcov.