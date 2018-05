Švédi očakávane zdolali Lotyšov, Forsberg:Vedeli sme, že to bude ťažké

Švédsky tím hokejistov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

štvrťfinále (Kodaň):



Švédsko - Lotyšsko 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)



Góly: 27. Forsberg (Kempe, Ekman-Larsson), 42. Arvidsson (Ekholm), 47. Ekman-Larsson (Kempe, Rakell) - 32. Blugers (Rih. Bukarts), 51. Balcers (Keninš). Rozhodovali: Mayer (USA) - Olenin - Otmachov (obaja Rus.), Kohmüller (Nem.), vylúčení: 5:1 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 12.490 divákov



zostavy:



Švédsko: Nilsson - Ekman-Larsson, A. Larsson, Lindholm, J. Klingberg, Ekholm, Wikstrand - Jänmark, Zibanejad, Rakell - Nyqvist, Backlund, Hornqvist - Arvidsson, Kempe, F. Forsberg - Pääjärvi, J. Larsson, De La Rose



Lotyšsko: Merzlikinš - Cibulskis, Galvinš, Freibergs, Siksna, Sotnieks, Rubinš, Zile - Redlihš, Džerinš, Indrašis - Rob. Bukarts, Blugers, Rih. Bukarts - Balcers, Abols, Keninš - Razgals, Jevpalovs, Pavlovs



Hlasy (IIHF):

Filip Forsberg: "Očakávali sme, že to bude ťažký zápas. To sa aj potvrdilo, o to viac sa tešíme z postupu. Pri mojom góle spravili Kempe a Arvi (Arvidsson) dobrú prácu pred brankárom, ktorému sťažili prácu. Ja som sa len snažil zasiahnuť voľný priestor v bránke."



Miks Indrašis, útočník Lotyšska: "Švédsko má dobrý tím, ale aj my sme mali šancu na postup. Prípadný gól v našej presilovke 5 na 3 mohol zmeniť smer tohto zápasu, ale nedosiahli sme ho. Môžem povedať, že s turnajom sme spokojní, ale zároveň aj nie sme. Chceli sme ísť ešte ďalej."

Kodaň 18. mája (TASR) - Hokejisti Švédska splnili úlohu favorita a vo štvrťfinálovom zápase na MS v Dánsku zdolali Lotyšsko 3:2. Na víťazstvo sa však nečakane nadreli a rozhodli o ňom až v tretej tretine. Obranca Oliver Ekman-Larsson strelil víťazný gól v 47. minúte.Švédi sa v sobotnom semifinále v Kodani stretnú s tímom USA, ktorý vo štvrťfinále zdolal Česko 3:2. Pre Lotyšov sa šampionát skončil.Podľa "papierových" predpokladov mal byť tento duel v réžii Švédov, no Lotyši od úvodu dokazovali, že sa na favorita zodpovedne pripravili. Švédi mali v prvej časti puk častejšie na hokejkách, ale Lotyši s nimi držali krok a nepúšťali ich na dostrel Merzlikinšovej bránky. Prvá tretina priniesla celkovo iba 7 striel (4:3 v prospech Švédska), ale žiadnu vyloženú šancu.Lotyši ani po prestávke neupustili z dodržiavania hernej disciplíny a naďalej držali súpera mimo nebezpečných pozícií. Pribudlo však streleckých pokusov aj šancí na oboch stranách. V 27. minúte išli Švédi do vedenia, keď Forsberg využil zakrytý výhľad Merzlikinša. Ani tento moment však neznamenal zlomenie odporu húževnatých Lotyšov, naopak, Blugers v protiútoku v 32. minúte prekvapil Nilssona - 1:1. Lotyši mali v 34. minúte ideálnu možnosť ísť do vedenia, ale v takmer dvojminútovej presilovke o dvoch hráčov neskórovali.Švédi dosiahli dôležitý gól na 2:1 už v úvode tretej časti. V 42. minúte Arvidsson trafil puk vo vzduchu ideálne a Merzlikinš nestačil zareagovať. Tento moment pomohol "trom korunkám", Lotyši mali problémy čeliť ich ofenzíve. V 47. minúte Merzlikinš neskrotil puk, ten sa v neprehľadnej situácii dostal pred Ekman-Larssona, ktorý upravil na 3:1. Lotyši však v 51. minúte znížili zásluhou Balcersa, ktorý nenápadnou strelou z väčšej vzdialenosti prekvapil Nilssona - 3:2. Švédi sa sústredili na udržanie si tesného náskoku, no podľa hesla najlepšia obrana je útok. Viackrát zomkli súpera v obrannom pásme a tesné víťazstvo si udržali aj po hre Lotyšov so šiestimi hráčmi v závere zápasu.