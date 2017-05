Švédi si užili oslavy v Štokholme, Bäckström: Lepšie to byť nemôže

Hokejisti Švédska sa tešia po zisku titulu na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v kolínskej Lanxess aréne 21. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 22. mája (TASR) - Jubilejný desiaty titul majstrov sveta oslávili hokejisti Švédska spolu s tisícami fanúšikov v centre Štokholmu. "" zvíťazili vo finále 81. MS v Kolíne nad Kanadou 2:1 po samostatných nájazdoch.Hlavné mesto Švédska sa v pondelok odelo na oslavu svojich hokejistov do modro-žltých farieb, v centre mesta spievali priaznivci národnú hymnu či známy hit skupiny Queen "". Iba telegramom zablahoželali hráčom k úspechu aj kráľ Karol XVI. Gustáv s manželkou Silviou, keďže sú práve na štátnej návšteve v Indonézii. V Kráľovskom paláci privítali reprezentačný tím ostatní členovia kráľovskej rodiny.Následne sa oslavy presunuli do centra mesta, kde na hokejistov čakali tisícky priaznivcov. "" povedal švédsky premiér Stefan Löfven. Hráči si majstrovské oslavy užívali so zlatými helmami na hlave, vrátane autora rozhodujúceho nájazdu Nicklasa Bäckströma: "" Pre útočníka Washingtonu Capitals to bola satisfakcia za neúčasť vo finále ZOH 2014 v Soči, kde chýbal v dôsledku pozitívnej dopingovej skúšky.Hokejistov si uctili slávnostným preletom aj vzdušné sily krajiny. Švédi konečne dokázali zdolať zámorského giganta v dôležitom zápase, predtým prehrali s Kanadou trikrát vo finále MS, neuspeli ani v súboji o olympijské zlato na ZOH 2014 v Soči. Informovala agentúra DPA.