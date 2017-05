Švédi sú majstri sveta, dramatické finále proti Kanade rozhodli až v nájazdoch

MS V HOKEJI 2017 - FINÁLE



KOLÍN NAD RÝNOM 21. mája - Hokejisti Švédska sa po štyroch rokoch stali majstrami sveta. Pod vedením trénera Rikarda Grönborga ovládli 81. svetový šampionát v Nemecku a Francúzsku, keď v nedeľňajšom finále v kolínskej Lanxess Arene zdolali výber Kanady 2:1 po samostatných nájazdoch.Kanaďanom sa nepodarilo skompletizovať zlatý hetrik, keďže najcennejší kov získali na predchádzajúcich dvoch MS. Švédi v nedeľu získali jubilejné desiate zlato z MS, na svojom konte majú aj 19 druhých a 17 tretích miest. Zámorský tím mal šancu dostať sa na čelo hodnotenia krajín v medailovej bilancii ziskom 27. zlata, pridali však štrnáste striebro a deväťkrát si vybojovali bronz.Úvod finálového stretnutia sa niesol bez výraznejších okamihov na jednej či druhej strane. Švédi potom mali výhodu presilovky, no počas vylúčenia Mathesona najviac pohrozil W. Nylander, gólmana Picarda však neprekonal. Už v rovnovážnom stave mal v 10. min veľkú šancu MacKinnon, ale trafil iba spojnicu hornej a pravej žŕdky bránky H. Lundqvista. Na "lavicu hanby" potom putoval Killorn, v oslabení narobil poriadne starosti švédskej defenzíve Duchene.Začiatok druhej tretiny priniesol vylúčenie Nicklasa Bäckströma a veľkú šancu O'Reillyho, v 28. min potom nepochodil na dvakrát Konecny. O tri minúty neskôr mal H. Lundqvist šťastie, že pokus Mathesona tesne minul jeho bránku. Gól nedali ani Ekman Larsson a J. Klingberg v početnej výhode. V 38. min neuspeli Švéd Landeskog ani Kanaďan Matheson, ešte pred druhou sirénou sa však prvýkrát zmenilo skóre. Parayko v presilovke urobil chybu na obrannej modrej čiare, Hedman puk bekhendom nahodil pred kanadskú bránku a ten prešiel pomedzi betóny Pickarda až do bránky. Strelu skúseného beka po ceste netečovali Krüger ani J. Lundqvist, aj keď sa o to snažili.Kanade vyšiel začiatok tretej časti tak, ako si predstavovala. V 42. min putoval na trestnú lavicu Lindholm, v presilovke H. Lundqvist neskrotil pokus Marnera a dôrazný R. O'Reilly vyrovnal na 1:1. Vzápätí predviedol švédsky gólman úspešné zákroky pri šanciach MacKinnona a R. O'Reillyho. Obe družstvá potom hrali stále opatrnejšie a nechceli sa dopustiť fatálnej chyby, ktorá by mohla znamenať konečný neúspech.Skóre sa už v riadnom hracom čase nezmenilo a na rad prišlo 20-minútové predĺženie. V ňom sa šance striedali na oboch stranách, Švédom sa nepodarilo využiť presilovku. V 73. min obrovskú šancu spálil MacKinnon, rozhodnúť museli až nájazdy. Svoje premenili Nicklas Bäckström aj Ekman-Larsson, za kanadský tím neuspel ani jeden zo štyroch exekútorov.42. R. O'Reilly (Marner, MacKinnon) - 40. Hedman, rozhodujúci sam. nájazd Nicklas Bäckström: 5:4 na 2 min,: 1:0,: 0:1,: Jeřábek (ČR), Stricker (Kan.) - Otmachov (Rus.), Suominen (Fín.), 17 363 divákov: W. Nylander nedal, MacKinnon nedal, Nicklas Bäckström 0:1, Point nedal, Ekman-Larsson0:2, R. O'Reilly nedal, Landeskog nedal, Marner nedal: Pickard - Parayko, Vlasic, Demers, De Haan, Morrissey, Matheson, Lee - MacKinnon, Skinner, Scheifele - Simmonds, C. Giroux, R. O'Reilly - Duchene, Couturier, Killorn - Konecny, Marner, Point - B. Schenn: H. Lundqvist - Straalman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler, Holm - E. Lindholm, V. Rask, Landeskog - Lindberg, Nicklas Bäckström, W. Nylander - Everberg, Nordström, W. Karlsson - J. Lundqvist, Eriksson Ek, Söderberg - Krüger