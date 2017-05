Švédi sú po troch rokoch v semifinále, Švajčiarov zdolali 3:1

Švédsky hokejista Marcus Kruger (vľavo) a Švajčiar Simon Bodenmann počas štvrťfinálového zápasu Švajčiarsko - Švédsko na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 18. mája 2017 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

štvrťfinále (Paríž):

Švajčiarsko - Švédsko 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Góly: 13. Haas – 5. Bäckström (Lindberg, Nylander), 34. Nylander (Ekman-Larsson), 44. Edler (J. Lundqvist). Rozhodcovia: Iverson (Kan.), KUBUŠ (SR) – Otmachov (Rus.), Suchánek (ČR), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.



Švajčiarsko: Genoni - Diaz, Furrer, Schlumpf, Kukan, Loeffel, Genazzi, Marti - Rüfenacht, Almond, Schäppi - Hollenstein, Haas, Praplan - Herzog, Malgin, Ambühl - Brunner, Suter, Bodenmann - Suri



Švédsko: H. Lundqvist - Stralman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, Edler, J. Klingberg, Holm - Lindholm, Rask, Landeskog - Nylander, Bäckström, Lindberg - Everberg, Karlsson, Söderberg - J. Lundqvist, Krüger, Nordström - Eriksson Ek

Paríž 18. mája (TASR) - Švédski hokejisti si na MS zahrajú o medaily. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom dueli v Paríži zvíťazili nad Švajčiarskom 3:1 a postúpili do semifinále, kde sa v sobotu v Kolíne stretnú s odvekými rivalmi z Fínska. Jedným z hlavných rozhodcov zápasu bol Slovák Jozef Kubuš.Švédi pretavili úvodnú hernú prevahu v gól Nicklasa Bäckströma, Helvéti však ešte v prvej dvadsaťminútovke vyrovnali skóre zásluhou šťastného zásahu Gaetana Haasa a následne aj hru. Severanov potom pri početných švajčiarskych šanciach podržal výborný brankár Henrik Lundqvist. Švajčiari odohrali s favoritom dôstojnú partiu, maximálne mu strpčili hru a Švédi si museli postup tvrdo vydrieť. Rozhodujúci gól strelil v 34. minúte William Nylander, triumf poistil v tretej tretine obranca Alexander Edler. "Tri korunky" sa prebojovali medzi najlepšiu štvorku prvýkrát od MS 2014 v Minsku.Švédi sa od úvodu chopili zápasovej taktovky. Z hernej prevahy vyťažili prvý gól už v 5. minúte, strelu Lindberga zrazil Furrer na úplne voľného Bäckströma, ktorý ho bez prípravy napálil do odkrytej časti bránky - 0:1. Vzápätí mohol favorit viesť už o dva góly, ale Genoni sa stihol presunúť od žŕdky k žŕdke a zastavil pokus Karlssona. Švajčiari prečkali tlak súpera a z nevinnej akcie Haasa vyrovnali, keď švédsky obranca Ekman-Larsson korčuľou smolne zrazil puk za chrbát H. Lundqvista. Helvéti sa na tomto momente chytili, vyrovnali hru a po strelách Loeffela či Malgina nechýbalo veľa, aby sa dokonca ujali vedenia.Ideálnu príležitosť na to mali v štvorminútovej presilovke po vylúčení Bäckströma, H. Lundqvist odolal, rovnako ako pri ďalších nebezpečných strelách Haasa a Sutera. Švajčiarov mohli nevyužité šance mrzieť. V 34. min. sa totiž Nylander po kolmici od Ekmana-Larssona dostal do brejku, a hoci tiesnený, v páde precedil puk pomedzi Genoniho betóny - 1:2. O okamžitú odpoveď sa snažil Hollenstein, nevyšlo mu zakončenie a la Forsberg a následne nepotrestal ani veľkú chybu Lindberga. Švédi zvýšili svoje vedenie v 44. min., keď Edler z uhla dorazil do siete delovku J. Lundqvista. Ani to však nezlomilo odpor súpera. Švajčiari nemienili kapitulovať bez boja a H. Lundqvist musel zasahovať pri šanciach Ambühla a Schäppiho. V 56. min. sa Helvéti radovali zo streleného gólu po teči Schlumpfa, ale rozhodcovia prerušili hru skôr, ako puk prešiel čiaru, takže zásah neuznali. V závere to skúsili Švajčiari v šestici bez brankára, no súper si už víťazstvo ustrážil.