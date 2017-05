Švédi ukončili kanadské kraľovanie, Bäckströmovi vyšiel revanš

Hokejisti Švédska pózujú s trofejou po zisku titulu na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v kolínskej Lanxess aréne 21. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín 22. mája (TASR) - Svetový hokej má nového kráľa. Kanadskú nadvládu ukončili Švédi, ktorí vo vyrovnanej finálovej bitke v Kolíne lepšie zvládli záverečný nájazdový rozstrel aj vďaka skvelému brankárovi Henrikovi Lundqvistovi. "Tri korunky" tak po štyroch rokoch opäť žiaria zlatým leskom, počet titulov na MS zaokrúhlili na desať.rozplýval sa po nedeľňajšom triumfe 2:1 po nájazdoch tréner severanov Rikard Grönborg. Švédi konečne dokázali zdolať zámorského giganta v dôležitom zápase, predtým prehrali s Kanadou trikrát vo finále MS, neuspeli ani v súboji o olympijské zlato na ZOH 2014 v Soči.vyzdvihol výkon Lundqvista obranca Alexander Edler.uviedol ďalší bek Jonas Brodin pre oficiálny web MS.Bolo to historicky najdlhšie finále na svetových šampionátoch, nerozhodol ho 60-minútový riadny hrací čas, ani 20-minútové predĺženie. Na rad tak prišli samostatné nájazdy, čo sa stalo vo finále iba druhýkrát po MS 1994. V rozstrele skórovali len Švédi, brankára Calvina Pickarda prekonali Nicklas Bäckström a Oliver Ekman-Larsson. Autorom štatisticky rozhodujúceho nájazdu bol Bäckström, pre ktorého to bola malá hokejová pomsta. Center Washingtonu nemohol nastúpiť vo finále ZOH 2014 v Soči, keď tesne pred duelom s Kanadou vyšiel najavo jeho pozitívny dopingový test. Švédi bez svojho ofenzívneho lídra prehrali 0:3. Nič na tom nezmenilo ani neskoršie stanovisko Medzinárodného olympijského výboru, ktorý uznal, že v prípade Bäckströma nešlo o vedomý doping, keďže sa preukázal lekárskymi správami o pravidelnom užívaní lieku proti alergii obsahujúcom zakázaný pseudoefedrín. Bäckström sa revanšoval o tri roky neskôr, po vypadnutí s Washingtonom v play off NHL posilnil národný tím na MS a pomohol svojej krajine k titulu, práve po finálovom triumfe nad Kanaďanmi.vyznal sa Bäckström.Na kanadskej strane pohoreli v rozstrele všetci štyria exekútori.povedal kanadský útočník Brayden Point, ktorý bol jeden z neúspešných exekútorov. Hráči z "kolísky hokeja" tak po tituloch na MS 2015 a 2016 nezavŕšili zlatý hetrik. Rovnako ako v roku 2005 nedokázali dosiahnuť cestu za tretím triumfom v rade. V modernej histórii MS tak dosiahli víťazný hetrik iba Česi v rokoch 1999-2001.