Švédi zdolali po náročnej tretej tretine Švajčiarov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Švajčiarsko - Švédsko 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)



Góly: 39. Untersander (Corvi), 45. Diaz (Fiala, Andrighetto), 60. Kukan – 6. Klingberg (Zibanejad, Ekman-Larsson), 10. Hörnqvist (Janmark, Backlund), 22. Backlund (Lindholm), 53. A. Larsson (Backlund), 57. Pääjärvi (Backlund). Rozhodcovia: Jeřábek (ČR), Rantala - Sormunen (obaja Fín.), Otmachov (Rus.), vylúčení 3:4 na 2 min, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 12.255 divákov



Švajčiarsko: Genoni – Diaz, Müller, Fora, Kukan, Untersander, Frick, Josi – Niederreiter, Meier, Corvi – Vermin, Andrighetto, Hofmann – Moser, Haas, Baltisberger – Schäppi, Rod, Scherwey – Fiala.



Švédsko: Nilsson – A. Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Lindholm, Wikstrand, Gustafsson – Janmark, Rakell, Zibanejad – Backlund, Pettersson, Kempe – de La Rose, J. Larsson, Everberg – Pääjärvi, Hörnqvist, Arvidsson.

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 6 5 1 0 0 28:8 17*



2. Rusko 5 4 0 1 0 27:7 13



3. Česko 6 2 3 0 1 23:12 12



4. Švajčiarsko 5 2 1 1 1 20:18 9







5. SLOVENSKO 5 2 0 2 1 12:12 8



6. Francúzsko 6 2 0 0 4 12:24 6



7. Rakúsko 6 1 0 1 4 10:26 4



8. Bielorusko 6 0 0 0 6 4:29 0**



* - postup do štvrťfinále



** - zostup do A-skupiny I. divízie MS



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 13. mája (TASR) - Hokejisti Švédska triumfovali v šiestom zápase kodanskej A-skupiny MS nad Švajčiarskom 5:3. V priebežnej tabuľke im patrí vedúca priečka, na konte majú 17 bodov a istotu štvrťfiníále, Švajčiari na štvrtom mieste nazbierali deväť bodov.Švajčiari zohrajú najbližší zápas v utorok 15. mája o 12.15 h proti Francúzsku, Švédi nastúpia v rovnaký deň o 20.15 h proti Rusku.Úvod duelu bol opatrný, Švajčiari mali už v tretej minúte k dispozícii presilovú hru. Nezahrali ju však dobre a navyše faulovali. Po návrate Everberga na ľad mali početnú prevahu Švédi a tí trestali. Strelou zápästím sa presadil obranca Klinberg. O štyri minúty neskôr hrali "Tre Kronor" ďalšiu presilovku, Hörnqvist v nej zvýšil na 2:0. Do konca tretiny mali šance oba tímy, strelecky však výrazne dominovali Švédi.Tým vyšiel aj úvod prostrednej časti, po akcii na jeden dotyk zvýšil Backlund na 3:0. Ďalšiu veľkú šancu mali Arvidsson a Petterssen, gólovo však udreli Helvéti. Od modrej čiary znížil na 1:3 Untersander.Tento gól ich nakopol k väčšej aktivite, tretiu tretinu začali veľmi dobre. Po piatich minútach bolo zásluhou Diaza už len 2:3. Neskôr mohol Hofmann dokonca vyrovnať, ale v 53. minúte poslal Švédov do dvojgólového vedenia Adam Larsson. Päť a pol minúty pred koncom išiel na trestnú lavicu Backlund a Švajčiari to skúsili v šestici bez brankára.Po návrate na ľad však práve Backlund založil akciu, po ktorej Pääjärvi definitívne rozhodol. V závere ešte skorigoval výsledok Kukan.