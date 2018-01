Švédi zdolali Rusko, vo švrťfinále sa postavia proti SR

Švédski hokejoví reprezentanti do 20 rokov zdolali vo svojom štvrtom zápase na juniorských MS v Buffale Rusko 4:3 po samostatných nájazdoch a stali sa víťazmi B-skupiny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS hokejistov do 20 rokov, A-skupina:



USA – Fínsko 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)

Góly: 27. a 40. Anderson, 4. Frederic, 15. Mittelstadt, 59. Fox – 30. A. Räsänen, 39. Tolvanen, 49. Koppanen, 50. Vesalainen



Konečná tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 4 3 0 1 0 21:6 10*

2. USA 4 2 1 0 1 20:10 8*

3. Fínsko 4 2 0 0 2 15:12 6*

4. SLOVENSKO 4 2 0 0 2 10:14 6*

--------------------------------

5. Dánsko 4 0 0 0 4 2:26 0

*-postup do štvrťfinále



B-skupina:



Rusko - Švédsko 3:4 pp a sn (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 16. Sokolov, 19. K. Kostin, 57. Poloďan – 8. Andersson, 18. Liljegren, 55. G. Gustafsson, rozh. nájazd Steen



Švajčiarsko – Česko 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Góly: 3. Jäger, 23. Rohrbach, 24. Riva – 23. a 58. K. Reichel, 3. Lauko, 12. Nečas, 29. M. Kaut, 48. Kurovský



Konečná tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 4 3 1 0 0 20:7 11*

2. Česko 4 3 0 0 1 18:15 9*

3. Rusko 4 2 0 1 1 17:13 7*

4. Švajčiarsko 4 1 0 0 3 10:20 3*

-------------------------------------

5. Bielorusko 4 0 0 0 4 10:20 0

*-postup do štvrťfinále



Program štvrťfinále:



utorok 2. januára

18.00 ČR - Fínsko

22.00 Kanada - Švajčiarsko



streda 3. januára

00.00 Švédsko - SLOVENSKO

02.00 USA - Rusko



o záchranu /na dve víťazstvá/:



utorok 2. januára

20.00 Bielorusko - Dánsko



štvrtok 4. januára



18.00 Dánsko - Bielorusko



piatok 5. januára



18.00 Bielorusko - Dánsko /prípadný 3. zápas/



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buffalo 1. januára (TASR) - Švédski hokejoví reprezentanti do 20 rokov zdolali vo svojom štvrtom zápase na juniorských MS v Buffale Rusko 4:3 po samostatných nájazdoch a stali sa víťazmi B-skupiny. Vo štvrťfinále tak narazia v noci na stredu na Slovákov (0.00), ktorí si štvrtú postupovú pozíciu definitívne zabezpečili triumfom 5:1 nad Dánskom.Štvrťfinále okorení aj derby USA - Rusko. Obhajcovia titulu Američania vo svojom záverečnom vystúpení v A-skupine zvíťazili nad Fínmi 5:4 a do play off postúpili z 2. miesta. O záchranu v elitnej kategórii MS budú bojovať Dáni s Bielorusmi, ktorí skončili v tabuľkách na piatych priečkach, séria o udržanie sa hrá na dva víťazné zápasy.