Švédom na MS pomôžu Backlund, Zibanejad, Ekman-Larsson aj J. Klingberg

Mikael Backlund (vľavo).

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 11. apríla (TASR) - Švédsku hokejovú reprezentáciu posilnia na májových MS v Dánsku obranca Adam Larsson (Edmonton), útočníci Mikael Backlund (Calgary) a Mika Zibanejad (New York Rangers). Všetci traja by sa mohli predstaviť už na Švédskych hrách, ktoré prebehnú v Štokholme a Södertälje týždeň pred šampionátom.Podľa švédskych médií by sa na MS mali v drese "troch koruniek" predstaviť aj obranca Arizony Oliver Ekman-Larsson a útočník Montrealu Jacob de la Rose. Zatiaľ nie je známe, v ktorej fáze prípravy sa pripoja k národnému mužstvu. Podľa stanice SVT je pripravený posilniť tím aj zadák Dallasu John Klingberg, ktorý by sa tak v reprezentácii stretol s bratom Carlom Klingbergom.Podľa denníka Aftonbladet sa stále čaká na konečné rozhodnutie Johana Larssona, Robina Lehnera (obaja Buffalo), Gustava Nyquista (Detroit), Patrika Berglunda, Alexandra Steena (obaja St. Louis), Alexandra Edlera, Jacoba Markströma (obaja Vancouver), Mattiasa Janmarka (Dallas), Jespera Fasta a Henrika Lundqvista (obaja NY Rangers). Vedenie reprezentácie sa ešte nevzdalo nádeje, že do Dánska príde aj elitný bek Ottawy Erik Karlsson.Švédi sú jedným zo súperov Slovákov v kodanskej A-skupine MS, kde ich čakajú aj Bielorusi, Česi, Francúzi, Rakúšania, Švajčiari a Rusi. Severania sa stretli so zverencami Craiga Ramsayho už v príprave, v Norrköpingu ich zdolali vo štvrtok 6:3 a v Oskarshamne v piatok 7:1.