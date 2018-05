Švédom pomôže na šampionáte Hörnqvist

Hráč Penguins Patric Hornqvist, archívna snímka Foto: TASR Foto: TASR

Kodaň 9. mája (TASR) - Švédska hokejová reprezentácia môže na MS v Dánsku počítať s ďalšou zámorskou posilou. Po vyradení Pittsburghu Penguins v 2. kole play off NHL sa k národnému tímu pripojí útočník Patric Hörnqvist.Skúsený krídelník by mal pricestovať do dejiska šampionátu budúci týždeň.povedal pre švédske médiá Johan Garpenlöv, generálny manažér "troch koruniek. Obhajcovia titulu sa v základnej A-skupine v Kodani stretnú aj so slovenskými reprezentantmi (v sobotu 12. mája o 12.15 h).