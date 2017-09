Švédska centrálna banka ponechala kľúčový úrok v zápornom pásme

Guvernér švédskej centrálnej banky Stefan Ingves reční v sídle banky v Štokholme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 7. septembra (TASR) - Švédska centrálna banka dnes rozhodla, že svoj kľúčový úrok naďalej ponechá v zápornom pásme, a nezmení ani program nákupu aktív.Menový výbor Riksbank na svojom dnešnom zasadaní podľa očakávania ponechal repo sadzbu v zápornom pásme na úrovni -0,50 %. Banka už v júli uviedla, že túto úrokovú sadzbu nezvýši do polovice roku 2018.Program nákup štátnych dlhopisov bude pokračovať aj v druhej polovici roku 2017 tak, ako vedenie banky rozhodlo ešte v apríli. Do konca roka nakúpi banka štátne dlhopisy za 290 miliárd SEK (30,52 miliardy eur).Banka dnes zvýšila výhľad rastu švédskej ekonomiky v roku 2017 na 3,2 % z pôvodne očakávaných 2,2 % a v budúcom roku na 2,7 % z 2,4 %, ale predpoveď pre rok 2019 znížila na 2 % z 2,1 %.Riksbank zvýšila aj prognózu vývoja inflácie v roku 2017 na 1,8 % z 1,6 %. Podobne aj v roku 2018 očakáva vyššiu infláciu, a to 2,1 % namiesto 2 %.(1 EUR = 9,5010 SEK)