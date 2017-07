Švédske opozičné strany chcú odvolávať ministrov po odhalení úniku dát

Švédsky parlament, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 26. júla (TASR) - Švédska ľavicová menšinová vláda sa ocitla v kríze po tom, ako dnes pravicová populistická strana Švédski demokrati oznámila, že podporí ďalšie štyri opozičné subjekty pri hlasovaní o nedôvere v súvislosti so škandálom okolo možného vážneho úniku dát o švédskych občanoch.Ak by návrh na vyslovenie nedôvery v parlamente prešiel, o funkcie by prišli traja ministri a mohlo by to viesť aj k rezignácii vlády premiéra Stefana Löfvena, ktorú tvoria jeho sociálni demokrati so Stranou zelených, píše agentúra AP.Löfven zvolal mimoriadne zasadnutie kabinetu po tom, ako šéf protiimigračne zameraných Švédskych demokratov (SD) Jimmie Akesson povedal, že SD podporí pravicovú opozíciu pri hlasovaní o nedôvere, čím sa dosiahne požadovaná väčšina na odvolanie ministrov.vyhlásil Akesson.Lídri štvorice opozičných strán, známych spoločne pod názvom Aliancia, oznámili požiadavku na odstúpenie troch ministrov po správach z minulého týždňa, podľa ktorých bezpečnostná "diera" umožnila ešte v roku 2015 IT pracovníkom v zahraničí pristupovať k dôverným informáciám švédskej vlády a polície.V centre kontroverzie sa ocitol švédsky štátny Dopravný úrad, ktorý v uvedenom roku zveril správu svojich informačných technológií spoločnosti IBM. Tá pri nej podľa švédskych médií využila pracovníkov v Českej republike a Rumunsku, ktorí však neabsolvovali príslušné švédske bezpečnostné previerky. Napriek tomu mali prístup k citlivým údajom, napríklad o vodičských preukazoch a vozidlách, no tiež osobách s chránenou identitou.Švédski predstavitelia podľa vlastných vyjadrení nevedia, či v tomto prípade došlo k nejakým skutočným škodám. Premiér Löfven však v uplynulých dňoch hovoril o "pohrome", ktorá vystavila švédskych občanov ohrozeniu. Dodal, že sám sa o prípade dozvedel až v januári tohto roka. Rovnako v januári odvolali riaditeľku Dopravného úradu pre nedbanlivosť.Nie je jasné, kedy by opozičné strany mohli podať návrh na vyslovenie nedôvery ministrom a kedy by sa mohlo konať hlasovanie.Požiadavkám na odstúpenie alebo odvolanie čelia minister obrany Peter Hultqvist a minister vnútra Anders Ygeman, ktorí o bezpečnostnej diere vedeli skôr ako premiér, no neinformovali ho, a ministerka pre infraštruktúru Anna Johanssonová, pod ktorej rezort spadá Dopravný úrad.