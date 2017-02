Švédsko očakáva v roku 2017 menej žiadateľov o azyl než vlani

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 7. februára (TASR) - Žiadateľov o azyl vo Švédsku by malo ubúdať aj v roku 2017. Dôsledkom tohto javu je sprísnenie hraničných kontrol, ku ktorým pristúpili Európska únia ako celok i jej jednotlivé členské štáty.Švédsky imigračný úrad v dnes zverejnenej správe uviedol, že sa pripravuje na približne 34.700 žiadostí za tento rok, čo je o 2000 menej v porovnaní s predpoveďou z vlaňajšieho októbra.Počet nových migrantov sa v roku 2017 vo Švédsku môže reálne pohybovať medzi 24.000 a 45.000. Súčasťou týchto odhadov je aj zhruba 2400 neplnoletých bez sprievodu rodiny či dospelých. Odhad v tejto kategórii sa podľa citovanej správy nezmenil.Švédsky imigračný úrad prijal vlani celkovo 28.939 žiadostí o azyl.Medzi faktory, ktoré prispeli k ústupu prichádzajúcich migrantov do Európy, patria okrem iných uzatvorenie tzv. balkánskej trasy či dohoda EÚ s Tureckom o navracaní migrantov.K menšiemu počtu nových migrantov, ktorí prichádzajú do Švédska, prispeli tiež kontroly na hraniciach Švédska a ďalších štátov EÚ - Rakúska, Nemecka a Dánska.Švédsko sa spolu s ďalšími európskymi partnermi nedávno vyjadrilo za predĺženie hraničných kontrol do mája.