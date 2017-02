Švédsko predĺžilo hraničné kontroly do mája

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lýdia Vojtaššáková Foto: TASR/Lýdia Vojtaššáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 1. februára (TASR) - Švédska vláda sa dnes rozhodla predĺžiť až do mája dočasné hraničné kontroly. Premiér Stefan Löfven opatrenie zdôvodnil nárastom počtu migrantov, ktorí sa do Európskej únie pokúšajú dostať z Líbye.Löfven sa takto vyjadril pre švédsky rozhlas po tom, ako o tejto téme pred piatkovým neformálnym summitom na Malte diskutoval s členmi parlamentného výboru pre záležitosti EÚ.Európska komisia (EK) odporučila minulý týždeň predĺženie hraničných kontrol v piatich členských štátoch Schengenu, a to o ďalšie tri mesiace. Konkrétne sa tak vyjadrila o Rakúsku, Nemecku, Dánsku, Švédsku a Nórsku. Eurokomisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopulos však zároveň dodal, že tieto kontroly nemôžu byť predlžované naveky a ide len o núdzové opatrenie.Švédsko zaviedlo náhodné kontroly na hraniciach s cieľom zmierniť prílev migrantov ešte v novembri 2015. Odvtedy ich viackrát predĺžilo, naposledy do 11. februára.Dočasné kontroly sa týkajú najmä Öresundského mosta, ktorý spája Švédsko a Dánsko, a prístavov na juhu krajiny.