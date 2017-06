Švédsko remizoval s Anglickom v úvodnom dueli šampionátu ME21

Na snímke slovenskí fanúšikovia prichádzajú na zápas Poľsko - Slovensko na ME futbalistov do 21 rokov 16. júna 2017 v Lubline Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

ME hráčov do 21 rokov v Poľsku - A-skupina



Kielce:



Švédsko - Anglicko 0:0



Rozhodoval: Stieler (Nem.), 11.672 divákov

Švédsko: Cajtoft – Wahlqvist, Larsson, Dagerstal, Lundqvist – Tibbling (85. Tankovič), Hallberg, Fransson (73. Mrabti) – Olsson – Cibicki, Engvall (59. C. Strandberg)

Anglicko: Pickford – Holgate, Mawson, Chambers, Chilwell – Ward-Prowse, Baker, Chalobah, Murphy (70. Gray) – Redmond, Abraham



Ďalší program A-skupiny:



16. júna: Poľsko - Slovensko (20.45, Lublin)

19. júna: Slovensko - Anglicko (18.00, Kielce), Poľsko - Švédsko (20.45, Lublin)

22. júna: Slovensko - Švédsko (20.45, Lublin), Anglicko - Poľsko (20.45, Kielce)

Kielce 16. júna (TASR) - Futbalisti obhajcu trofeje Švédska remizovali v otváracom dueli ME hráčov do 21 rokov v Poľsku s Anglickom 0:0. Švéd Linus Wahlqvist v 81. minúte nepremenil pokutový kop. Vo večernom dueli A-skupiny nastúpili od 20.45 h v Lubline slovenskí reprezentanti proti domácemu Poľsku.Po príliš opatrnej štvrťhodine ako prví pohrozili aktívnejší Angličania, ale pri prieniku Abrahama dobre zakročil brankár Cajtoft. Švédi dali o sebe vedieť výraznejšie až v 27. minúte, no Cibicki z piatich metrov bránku prestrelil. Mladí Angličania mali loptu častejšie na kopačkách a Murphyho delovka desať minút pred prestávkou išla tesne nad brvno bránky súpera. Priama strela na bránku v prvom polčase neprišla a ani v druhom sa veľa šancí nerodilo. Bližšie k víťazstvu boli napokon Švédi. Najskôr Cibicki v 57. minúte technickou strelou z hranice šestnástky trafil brvno a desať minút pred koncom mal ideálnu príležitosť otvoriť skóre Wahlqvist, no nariadenú penaltu kopol zle do stredu bránky a Pickford jeho pokus zlikvikdoval.