Švédsko si zgustlo na Taliansku. Vyhralo vysoko 8:1

Na snímke švédsky útočník Victor Rask (druhý zľava) oslavuje svoj gól so spoluhráčmi v zápase A-skupiny hokejových MS Švédsko - Taliansko v Kolíne nad Rýnom 12. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina (Kolín):



Švédsko - Taliansko 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

Góly: 4. Rask (Lindholm), 9. Holm (Nylander, Brodin), 30. Brodin (Holm), 41. Lindholm (Landeskog, Stralman), 51. Omark (Söderberg, Edler), 55. C. Klingberg (Nordström), 57. Eriksson Ek (Stralman, Karlsson), 59. J. Klingberg (Holm, Nylander) - 24, Morini (Scandella, Insam). Rozhodovali: Iverson (Kan.), Fonselius (Fín.) - Suominen (Fín.), Jensen (Dán.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Švédsko: Fasth – Stralman, Hedman, Edler, J. Klingberg, Holm, Brodin – E. Lindholm, Rask, Landeskog – Söderberg, Krüger, Omark – Nylander, Karlsson, Eriksson Ek – Nordström, J. Lundqvist, C. Klingberg - Everberg



Taliansko: Cloutier - T. Larkin, Zanatta, Hofer, Helfer, Insam, Egger, Glira, Miglioranzi - Scandella, Andergassen, Frigo - D. Kostner, S. Kostner, Morini - Lambacher, Anton Bernard, Frank - Gander, Goi, Marchetti



Tabuľka A-skupiny:



1. Rusko 4 3 1 0 0 21:5 11

2. Švédsko 5 3 0 1 1 21:9 10

3. USA 4 3 0 0 1 15:7 9

4. Lotyšsko 4 3 0 0 1 8:4 9

---------------------------------

5. Nemecko 4 1 1 0 2 10:16 5

6. SLOVENSKO 4 0 1 2 1 9:12 4

7. Dánsko 4 0 1 0 3 6:16 2

8. Taliansko 5 0 0 1 4 5:26 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 12. mája (TASR) - Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita a v piatkovom zápase A-skupiny MS zdolali Taliansko vysoko 8:1. Severania mali výraznú hernú prevahu, ktorú najvýraznejšie potvrdili v tretej tretine.Švédi tak zvládli dva zápasy v priebehu necelých 24 hodín, keď po Lotyšoch zdolali aj Talianov. Najbližší duel odohrajú v nedeľu o 20.15 proti Dánsku, Taliani budú hrať už v sobotu o 20.15 s Nemeckom.Švédi mali v nohách večerný zápas s Lotyšskom, ale o ich únave nemohla byť reč. Iniciatívu prevzali od úvodných minút a pomerne rýchlo sa dostali do pohodlného náskoku. V 4. minúte vnikol Rask do útočného pásma, zbytočne nevymýšľal a zo strednej vzdialenosti prekonal Cloutiera. O päť minút dokončil obliehanie talianskej bránky Holm a bolo 2:0. Prevaha severského tímu pokračovala aj naďalej, ale skóre 2:0 sa v prvej tretine nezmenilo. Talianov na chvíľu vrátil do hry o body presilovkový gól Morina v 24. minúte, ale o šesť minút Brodin strelou od modrej vrátil Švédom dvojgólový náskok. Tí boli po zvyšok druhej časti lepším tímom, často sa hralo pred Cloutierom, ale severania v zakončení doplácali na profesorský prístup. Švédi navýšili svoj náskok pár sekúnd po druhej prestávke, keď aj s prispením šťastia skóroval Lindholm. Ich prevaha pokračovala a potvrdili ju ešte gólmi Omarka, Carla Klingberga, Erikssona Eka a Johna Klingberga.