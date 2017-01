Švédsko vydalo do Nemecka pravicového extrémistu podozrivého z vraždy

Na snímke z roku 1995 je John Ausonius Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Štokholm 2. januára (TASR) - Švédsko vydalo na trestné stíhanie do Nemecka ultrapravicového extrémistu Johna Ausoniusa. Z dnešných informácií prokurátora Kristera Petterssona vyplýva, že sa tak stalo na sklonku roka 2016.Ausonius (63), ktorý si v severskej krajine odpykával od roku 1992 trest väzenia za vraždu a viaceré pokusy o vraždu, by sa v spolkovej republike mal zodpovedať za zabitie ženy vo Frankfurte nad Mohanom spred štvrťstoročia. Vtedy 68-ročnú Blanku Zmigrodovú zavraždili 23. februára 1992 vo Frankfurte nad Mohanom výstrelom do hlavy.Hlavným podozrivým zo spáchania tohto zločinu je už od roku 1996 práve Ausonius, ktorého ako údajného páchateľa identifikovalo viacero svedkov. Extrémista však vinu popiera, vyplýva z informácií internetového vydania denníka Bild.Súd v Södertorne južne od Štokholmu ešte v polovici decembra informoval, že v prípade odsúdenia v Nemecku by si mal Ausonius odpykať trest v severskej krajine.Syna švajčiarskeho otca a nemeckej matky, ktorý sa však narodil ako Wolfgang Alexander Zaugg vo Švédsku, uznala tamojšia justícia už skôr vinným, že v období od augusta 1991 do januára 1992 strieľal v krajine na celkove 11 ľudí s migračným pozadím. Jednu z týchto osôb - Iránca - pripravil o život a ďalším spôsobil život ohrozujúce zranenia.