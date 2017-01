Švédsky boxer Jack sa vzdal titulu a posunul sa do poloťažkej váhy

Britský boxer James DeGale v súboji so Švédom Badou Jackom (vpravo) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 19. januára (TASR) - Švédsky profesionálny boxer Badou Jack sa vzdal titulu organizácie WBC v superstrednej hmotnostnej kategórii (do 76,2 kg) a posunul sa do poloťažkej váhy (-79,4).Tridsaťtriročný Jack tento krok avizoval už dlhšie, so svojou doterajšou divíziou sa rozlúčil sobotnou remízou s britským majiteľom opasku IBF Jamesom DeGalem v unifikačnom súboji. Titul verzie WBA v superstrednej váhe drží Nemec Tyron Zeuge, šampión WBO je Gilberto Ramirez z Mexika. Informovala o tom stránka RingTV.