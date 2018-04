Švédsky dídžej Avicii spáchal samovraždu, naznačila jeho rodina

Švédsky dídžej Avicii, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tilburg 27. apríla (TASR) - Švédsky dídžej Avicii, ktorého našli minulý týždeň mŕtveho v hotelovej izbe v ománskom hlavnom meste Maskat, pravdepodobne spáchal samovraždu. Naznačila to vo štvrtok jeho rodina, podľa ktorej táto hviezda tanečnej hudby dlhodobo zápasila souviedli jeho pozostalí vo vyhlásení, z ktorého cituje spravodajská stanica BNO News.Avicii, vlastným menom Tim Bergling, sa podľa svojej rodiny usiloval nájsť v živote rovnováhu medzi šťastím a hudbou, čo v roku 2016 vyústilo do jeho rozhodnutia ukončiť koncertné vystupovanie. Pokračoval však v štúdiovej práci a nasledujúci rok vydal svoju poslednú nahrávku, ktorou je EP "Avíci (01)".uviedla jeho rodina vo vyhlásení, z ktorého nepriamo vyplýva, že Avicii si vzal život.tvrdia jeho pozostalí.Avicii, ktorý zomrel vo veku 28 rokov, bol v Ománe so svojimi priateľmi, informuje BNO News. Príčina jeho úmrtia nebola dosiaľ oficiálne zverejnená, polícia však vylúčila cudzie zavinenie.