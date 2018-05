Švédsky hráč Zibanejad priznáva: Boli to tvrdo vybojované body

Na snímke švédsky útočník Mika Zibanejad počas zápasu základnej A - skupiny Švédsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v dánskej metropole Kodaň v sobotu 12. mája 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 12. mája (TASR) - Strelec víťazného gólu sobotňajšieho duelu Slovenska so Švédskom na hokejových MS v Dánsku po dueli priznal:Mika Zibanejad sa presadil v záverečných sekundách predĺženia a rozhodol o triumfe svojho tímu.Hráči "tre kronor" okamžite vybehli zo striedačky a zoradili sa na modrej čiare na vyhlasovanie najlepších v zápase a hymnu. Oslavy im však prekazili Slováci, ktorí si ešte vzali takzvaný Coach's Challenge a reklamovali ofsajd. Videorozhodca však potvrdil, že gól platil.Slováci tak do poslednej sekundy bojovali s majstrami sveta o víťazstvo, nakoniec však vyťažili len bod.povedal po zápase dvadsaťpäťročný center elitnej formácie Švédska.Podľa jeho slov súpera ani v najmenšom nepodcenili.povedal.Slováci napriek prehre naštrbili suverenitu Švédov, ktorí do soboty nestratili na MS v Dánsku ani jediný bod.zdôraznil Zibanejad.