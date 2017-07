Švédsky premiér Löfven odvolal dvoch ministrov

Švédsky premiér Stefan Löfven. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 27. júla (TASR) - Švédsky premiér Stefan Löfven dnes v snahe predísť kríze svojej menšinovej vlády nahradil vo funkcii dvoch ministrov. Informovali o tom agentúry AP a DPA.Löfven prijal rezignáciu ministra vnútra Andersa Ygemana a ministerky infraštruktúry Anny Johannsonovej. Tretie sporné kreslo ministra obrany ostáva pod gesciou Petra Hultqvista.Švédska ľavicová menšinová vláda sa ocitla v kríze po tom, ako v stredu pravicová populistická strana Švédski demokrati oznámila, že podporí ďalšie štyri opozičné subjekty pri hlasovaní o nedôvere v súvislosti so škandálom okolo možného vážneho úniku dát o švédskych občanoch.Lídri štvorice opozičných strán, známych spoločne pod názvom Aliancia, oznámili požiadavku na odstúpenie troch ministrov po správach, podľa ktorých bezpečnostná "diera" v systémoch štátneho Dopravného úradu umožnila ešte v roku 2015 IT pracovníkom v zahraničí pristupovať k dôverným informáciám švédskej vlády a polície.Požiadavkám na odstúpenie alebo odvolanie čelili minister obrany Hultqvist a minister vnútra Ygeman, ktorí o bezpečnostnej diere vedeli skôr ako premiér, no neinformovali ho, a ministerka pre infraštruktúru Johanssonová, pod ktorej rezort spadá Dopravný úrad.