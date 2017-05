Švehla verí, že nelichotivý výsledok nakopne kompetentných

Na snímke generálny manažér Robert Švehla počas tlačovej konferencie po zápase základnej A - skupiny Švédsko - Slovensko na MS v ľadovom hokeji v Kolíne nad Rýnom, 16. mája 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 16. mája (TASR) - Svetový šampionát v hokeji nebol jednoduchý ani pre generálneho manažéra slovenskej reprezentácie Róberta Švehlu. Vystúpenie Slovákov si predstavoval inak, optimizmus zo záveru prípravy vystriedalo sklamanie najmä z výsledkov s papierovo slabšími súpermi. Na pohode mu nepridali ani dlhodobé vyjadrenia prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martina Kohúta o snahe angažovať na Švehlov post Miroslava Šatana.Generálny manažér tímu netajil nespokojnosť s historicky najhorším umiestnením Slovenska na svetovom šampionáte.uviedol Róbert Švehla po poslednom stretnutí.Pred turnajom očakával lepšie výsledky, optimizmus mu dodali najmä sľubné výkony v závere prípravy. "priznal Švehla.Ako citeľná sa podľa neho ukázala absencia hráčov z NHL, ale aj ďalších skúsenejších lídrov. "konštatoval Róbert Švehla.Výsledné 14. miesto tesne nad tímami vypadávajúcimi do nižšej kategórie nie je podľa neho odrazom reálneho postavenia Slovenska vo svetovom hokeji.Dejisko MS navštívil aj prezident SZĽH Kohút. Ten na brífingu s novinármi okrem iného uviedol, že má stále ambíciu angažovať na post generálneho manažéra reprezentačného tímu Miroslava Šatana. Tento postoj netají už dlhodobo.poznamenal Švehla. Jeho misia sa začala spoločne s trénerom Zdenom Cígerom pred dvomi rokmi, ďalšia budúcnosť realizačného tímu je otázna.Tréner Zdeno Cíger po poslednom zápase SR na šampionáte priznal, že miestami to chcel "zabaliť," no napokon vydržal. Generálny manažér o podobnom kroku neuvažoval." vravel Švehla.Po šampionáte vyšli na povrch aj ďalšie problémy, ktorým musel slovenský tím čeliť. K starostiam s tvorbou zostavy či taktiky pribudli aj ťažkosti s výstrojom.prezradil generálny manažér.Švehla verí, že nelichotivý výsledok na majstrovstvách sveta pozitívne nakopne kompetentných.uviedol Švehla.