Švejna: Súčasná debata o zastropovaní dôchodkového veku je nešťastná

Na snímke Ivan Švejna. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) – Súčasná debata o zastropovaní veku odchodu do dôchodku do Ústavy SR je nešťastná. Návrh Smeru-SD môže mať bez hlbšej diskusie veľmi negatívny vplyv na budúce dôchodky. Uviedol to štátny tajomník rezortu práce a podpredseda strany Most-Híd Ivan Švejna v utorok v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo. Most-Híd podľa neho navrhne zákon, na základe ktorého by mal každý päť rokov dopredu vedieť, kedy presne pôjde do dôchodku.Švejna kritizoval koaličné aj opozičné strany pri predbiehaní sa v tom, kto ponúkne skorší odchod do dôchodku.myslí si Švejna.Zároveň skonštatoval, že nepozná odborníka, ktorý by podporoval zastropovanie dôchodkového veku do ústavy.," zdôraznil Švejna v relácii Braňo Závodský Naživo. Súčasne pripustil, že táto téma už môže byť predvolebnou kampaňou.Podľa Švejnu sa na zastropovanie dôchodkového veku do ústavy budú musieť poskladať všetci Slováci. Dodal, že dôchodkový systém je už v súčasnosti v strate.priblížil Švejna.