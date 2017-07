Švento sa vrátil na trávniky: Zvládol som to, koleno nebolelo

Na archívnej snímke Dušan Švento. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 2. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dušan Švento sa po artroskopii kolena a polročnej absencii vrátil v sobotu na zelené trávniky. Tridsaťjedenročný ľavý obranca, respektíve krídelník nastúpil za Slaviu Praha v prípravnom zápase so Žilinou (4:0), keď odohral záverečných 30 minút.Švento, ktorý vynechal prakticky celé jarné ťaženie "zošívaných" za majstrovským titulom, si návrat na ihrisko dokonale užil.uviedol pre portál iSport.blesk.cz.Rodák z Ružomberka nahradil na ľavom kraji obrany Pera-Egila Floa, snažil sa byť aktívny, hýril pohybom. Pozitívne videl aj celkový dojem z hry českého majstra.poznamenal Švento.Účastník EURO 2016 vo Francúzsku sa pochvalne vyjadril aj o nových posilách Slavie, do tréningu sa už zapojil turecký reprezentant Halil Altintop, pred sústredením v Rakúsku by sa mal k tímu pripojiť Portugalčan Danny. Švento sa už teší na účinkovanie v predkole Ligy majstrov a štart nového ročníka HET ligy.dodal.