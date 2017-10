Svet potrebuje zvýšenie miezd pre všetkých pracujúcich

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Brusel/Ženeva 7. októbra (TASR) - Medzinárodná odborová konfederácia (ITUC) v tomto roku pri príležitosti Svetového dňa za dôstojnú prácu položila dôraz na požiadavku dôstojnej minimálnej mzdy na celom svete a na zvýšenie miezd pre všetkých pracujúcich. ITUC v roku 2017 oslávi 10. výročie Svetového dňa za dôstojnú prácu. Od roku 2008 pripadá na 7. októbra.Milióny ľudí sa od roku 2008 zúčastnili na akciách v rámci Svetového dňa za dôstojnú prácu.uviedla ITUC.Tá v tomto roku kladie na celom svete dôraz na minimálnu dôstojnú mzdu a zvýšenie miezd pre všetkých pracujúcich. Podľa ITUC minimálne mzdy majú byť dostatočné na to, aby garantovali dôstojnú životnú úroveň a aby všetci pracujúci mali právo vstúpiť do odborovej organizácie a zúčastniť sa na kolektívnom vyjednávaní.V roku 2017 pripadá 7. október na sobotu, preto sa mnohé akcie môžu uskutočniť pred alebo po tomto termíne, rozhodnúť o tom môžu miestne organizácie.Tento deň sa pripomína vo forme štrajkov a pochodmi za zlepšenie pracovných podmienok.Svetová organizácia práce na svojom webe v začiatkoch Svetového dňa za dôstojnú prácu priniesla návrh Agendy za dôstojnú prácu. Na jej vypracovaní sa zúčastnili predstavitelia tripartít - zamestnancov, zamestnávateľských zväzov a vlád. Pod dôstojnou prácou treba rozumieť, že každý jedinec kdekoľvek na svete má mať prístup k tomu zamestnaniu, na ktoré má predpoklady, aby mohol dôstojne žiť on i členovia jeho rodiny.