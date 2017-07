Svet si druhýkrát pripomenie Medzinárodný deň za zachovanie ekosystému

Mangrovové lesy pobrežnej oblasti Sundarbans na pomedzí Bangladéša a Indie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 26. júla (TASR) - V partnerstve s mestom Les Abymes vo francúzskom zámorskom departemente Guadeloupe v Malých Antilách sa organizácie a miestne inštitúcie pripravujú tento týždeň osláviť Medzinárodný deň za zachovanie ekosystému mangrovov, ktorý pripadá na 26. júla. Vyhlásila ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a prvýkrát si ho environmentalisti pripomínali v roku 2016.Stredisko pre ekosystém mangrovov - francúzskym štátom certifikovaná nezisková organizácia zaoberajúca sa zachovaním mangrovníkov - spolu s ďalšími ekologickými organizáciami a Národným parkom v Guadeloupe už informovala o programe pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa za zachovanie ekosystému mangrovov.Mangrovy predstavujú pozoruhodné, rýchlorastúce a zriedkavé ekosystémy vyskytujúce sa na hranici súše a oceánov. Zaisťujú potravinovú bezpečnosť miestnym obyvateľom, sú zdrojom biomasy a drevnej hmoty, umožňujú zachovať lov rýb a poskytujú ochranu pobrežia pred oceánskymi vlnami.Prispievajú k zmierňovaniu vplyvu klimatických zmien a ďalších extrémnych meteorologických javov. Preto je v súčasnosti zásadne dôležité ekosystémy mangrovov ochraňovať. Pri príležitosti prvého Medzinárodného dňa za zachovanie ekosystému mangrovov to konštatovala generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokovová.Program OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 predpokladá otvorenie nových ciest trvalo udržateľného rozvoja v súlade s našou planétou. Znamená to prejsť k zachovaniu všetkých ekosystémov mangrovov, podčiarkla pred rokom najvyššia predstaviteľka UNESCO.O návrhu na vyhlásenie nového medzinárodného dňa rokovala generálna konferencia UNESCO na svojom 38. zasadnutí v roku 2015 v Paríži. Na žiadosť Ekvádoru s podporou Skupiny krajín Latinskej Ameriky a Karibiku (GRULAC) bol bod o vyhlásení medzinárodného dňa za zachovanie ekosystému mangrovov zaradený na rokovanie výkonného výboru UNESCO. Ten vyzval generálnu riaditeľku tejto organizácie, aby zaradila návrh do rokovania 38. zasadnutia generálnej konferencie a zároveň odporučil, aby generálna konferencia schválila rezolúciu v danej veci.Generálna konferencia žiadosť preštudovala a schválila dokument 38 C/66, v ktorom vyhlásila 26. júl za Medzinárodný deň za zachovanie ekosystému mangrovov.Český webová stránka afrikaonline.cz charakterizovala mangrové lesy ako porast stromov, ktorý rastie v tropických a subtropických oblastiach na pobreží morí a oceánov. Pravidelne ich zaplavuje príliv i odliv, spevňujú pôdu, zabraňujú erózii, zachytávajú nečistoty a poskytujú priestor pre život mnohých živočíchov. V mangrovoch žije 25-krát viac druhov rýb než na korálových útesoch.Zo 669 biosférických rezervácií zapísaných do zoznamu Svetovej siete biosférických rezervácií UNESCO sú v 86-tich mangrovy. Zmienených 669 biosférických rezervácií je v 120 krajinách sveta, pričom 16 lokalít je cezhraničných.