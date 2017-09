Svet zdravia preinvestuje v topoľčianskej nemocnici tri milióny eur

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Topoľčany 11. septembra (TASR) – V topoľčianskej nemocnici pribudlo v septembri nové vybavenie. Ide o prvé investície zrealizované spoločnosťou Svet zdravia, a.s., ktorá prevzala nemocnicu do prenájmu od Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v apríli tohto roku.Ako pripomenul PR manažér spoločnosti Tomáš Kráľ, v nemocnici sa realizuje kompletná rekonštrukcia striech, modernizuje sa technologické vybavenie kuchyne a v priebehu najbližších dní sa začne so stavebnými prácami na novom centre ústavnej pohotovostnej služby. Všetky projekty by mali byť ukončené ešte v priebehu tohto roka. Celková výška investícií v roku 2017 má presiahnuť tri milióny eur.zdôraznil generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia Marek Duban.Ako pripomenul, k takým projektom patrí aj vybudovanie novej recepcie, ktorá sa nachádza pri hlavnom vchode do nemocnice na prízemí. Jej zamestnanci budú v pracovných dňoch poskytovať informácie o prevádzke nemocnice, rozsahu zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach a v ambulanciách i o nadštandardných službách alebo o dopravnej zdravotnej službe.Okrem toho pomôžu pri orientácii v nemocnici i pri riešení krízových situácií. Na recepcii bude tiež možné platiť za nadštandardné výkony a ďalšie služby. Projekt si vyžiadal celkové náklady necelých 15.000 eur. Ďalšou investíciou v hodnote takmer 18.000 eur bola výmena lavičiek v nemocničných čakárňach.