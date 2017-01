Svetová banka: Rast globálnej ekonomiky sa tento rok zrýchli na 2,7 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. januára (TASR) - Tempo rastu globálnej ekonomiky sa tento rok mierne zrýchli po pokrízovom minime v roku 2016, uviedla vo svojej novej prognóze Svetová banka (SB). Oživenie cien ropy a ostatných komodít totiž zníži tlak na exportérov komodít z radov rozvíjajúcich sa krajín a brazílska a ruská ekonomika sa dostanú z recesie. Domáci dopyt podľa SB zostáva solídny v priemyselných aj rozvíjajúcich sa krajinách.SB vo svojom aktuálnej správe o perspektívach svetovej ekonomiky počíta v roku 2017 s reálnym zvýšením globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,7 %. Vlani dosiahlo tempo rastu 2,3 %, čo bolo najmenej od skončenia finančnej krízy.Tempo rastu rozvinutých ekonomík sa zrýchli na 1,8 % z 1,6 % vlani a rast rozvíjajúcich sa ekonomík akceleruje na 4,2 % z 3,4 %."Po rokoch neuspokojivého globálneho rastu nás povzbudilo, že na obzore vidíme lepšie rastové perspektívy," uviedol šéf SB Jim Yong Kim. "Nastal čas, aby sme využili tento impulz a zvýšili investície do infraštruktúry a ľudí."Prognózy sú však obklopené veľkými neistotami. Nezohľadňujú totiž vplyvy mnohých návrhov nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Súčasťou jeho hospodárskej politiky zrejme budú fiškálne stimuly vo forme zníženia daní a investícií do infraštruktúry, ale aj zvýšenie protekcionizmu v zahraničnom obchode.SB počíta, že rast ekonomiky USA tento rok dosiahne 2,2 % po 1,6 % v roku 2016. Tempo rastu najväčšej svetovej ekonomiky sa však môže zrýchliť podstatne viac, čo by malo ďalekosiahly vplyv aj za hranicami USA."Prudké zrýchlenie rastu USA, či už z dôvodu expanzívnej fiškálnej politiky, alebo iných dôvodov, môže dať globálnej ekonomike výrazný stimul," uviedla SB. To však tiež povedie k vyšším úrokových sadzbám a sprísneniu finančných podmienok, čo by malo negatívny vplyv na niektoré rozvíjajúce sa krajiny, ktoré sú vysoko závislé od externého financovania.Rast čínskej ekonomiky bude pokračovať v spomaľovaní. SB očakáva v tomto roku zvýšenie čínskeho HDP o 6,2 % po 6,7 % vlani. Naopak, rast niektorých juhovýchodných ázijských ekonomík, vrátane Indonézie a Thajska, by sa mal zrýchliť.SB počíta s akceleráciou rastu indickej ekonomiky na 7,6 % zo 7 % vlani. Hlavným dôvodom sú reformy, ktoré podporia produktivitu.