Svetová banka zlepšila odhad rastu ekonomík vo východnej Ázii

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 12. apríla (TASR) - Svetová banka (SB) zlepšila odhad tohtoročného rastu krajín východnej Ázie a Tichomoria, upozornila však, že ekonomiky tohto regiónu by mali zvážiť sprísnenie menovej politiky s cieľom lepšie čeliť prípadných krátkodobým rizikám.Svetová banka uviedla, že v prípade krajín východnej Ázie a Tichomoria, teda regiónu, ktorého súčasťou je aj Čína, očakáva tento rok rast ekonomiky o 6,3 %. To znamená mierne zlepšenie oproti pôvodnej prognóze z októbra minulého roka na úrovni 6,2 %.Aj v prípade samotnej Číny banka odhad vývoja ekonomiky zlepšila. V októbri očakávala, že čínska ekonomika vzrastie tento rok o 6,4 %, v súčasnej prognóze uvádza rast na úrovni 6,5 %. Pod úpravu jej prognózy smerom nahor sa do veľkej miery podpísal vyšší než pôvodne očakávaný rast za rok 2017.Ku zlepšeniu prognózy pre celý región východnej Ázie a Tichomoria prispela podľa SB. Napriek tomu by však krajiny regiónu mali podľa banky urobiť všetko pre rozpoznanie a riešenie krátkodobých rizík spojených s prípadným rýchlejším než očakávaným rastom úrokových sadzieb v rozvinutých ekonomikách a možnou eskaláciou obchodných sporov. Ako dodala, s cieľom riešiť riziká pre makroekonomickú stabilitu by krajiny mali zvážiť sprísnenie menovej politiky a ďalšie posilnenie makroprudenciálnych opatrení. Podľa Svetovej banky je to obzvlášť dôležité v krajinách s vysokou úrovňou dlhu.