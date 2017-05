Svetová jednotka Azarenková ohlásila návrat na kurty

Bieloruská tenistka Victoria Azarenková Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palma de Mallorca 25. mája (TASR) - Bývalá svetová tenisová jednotka Viktoria Azarenková sa po tehotenstve vráti na kurty na turnaji Mallorca Open. Bude to jej prvá súťaž po viac ako ročnej pauze.Azarenková tento týždeň potvrdila, že sa chce vrátiť do súťažného kolotoča a chce stihnúť grandslamový turnaj vo Wimbledone. Turnaj na Malorke sa začína 19. júna.Dvadsaťsedemročná bieloruská tenistka naposledy hrala vlani na Roland Garros. Krátko po tom oznámila, že čaká svoje prvé dieťa a v decembri sa jej narodil synček Leo.Na Mallorca Open sa do súťažného kolotoča vráti aj Nemka Sabine Lisická, ktorá tento rok pauzovala pre zranenie ramena. Informovala o tom oficiálna webstránka WTA.